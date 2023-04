Alejandra Espinoza fue la gran ausencia de la premiación de los Latin American Music Awards este jueves 20 de abril. Sin embargo, la razón de la falta de la modelo no fue otra más que un asunto laboral: se encuentra en pleno rodaje de “Mi famoso y yo” en México y, posterior a ello, buscará brillar en una nueva serie fuera de los estudios de TelevisaUnivision. ¿Logras adivinar el nombre?

La vida artística de Alejandra Espinoza parece estar mucho más que encaminada en este 2023, y aunque faltó a la prestigiosa ceremonia de Latin American Music Awards, la bella presentadora de 36 años logrará dar un paso más allá y estelarizará una serie de renombre una vez acaben los rodajes del programa concurso de TelevisaUnivision.

Pese a hacerle competencia a un monstruo televisivo como “La casa de los famosos”, Espinoza no ha dejado de agradecer el recibimiento que ha tenido el público con ellos cada domingo.

La presentadora mexicana de 36 años trabaja actualmente en "Mi famoso y yo" (Foto: Alejandra Espinoza / Instagram)

“Estoy muy contenta con cómo el público ha recibido ‘Mi famoso y yo’. Me emociona muchísimo saber que ya vamos a llegar a las últimas semanas donde ya todo se va a ver mucho más claro, donde ya vamos a tener una noción más directa de quién se convertirá en el ganador”, sostuvo Alejandra en diálogo con el canal de YouTube Ernesto Buitron News.

SU FACETA FAVORITA EN LA TELEVISIÓN

En ese diálogo, la también reina de belleza reveló que la conducción televisiva es la faceta en la que se siente más cómoda, pero que probar nuevos retos en la actuación le permite ver a fondo otras cualidades que posee.

Espinoza es madre de Aiden Matteo, fruto de su relación con Aníbal Marrero (Foto: Alejandra Espinoza / Instagram)

“En la conducción me siento muchísimo más cómoda, es algo que llevo haciendo ya desde hace muchos años, pero la novela (referencia a ‘Corazón Guerrero’) también lo disfruté mucho y yo creo que el tener la oportunidad de hacer ambas cosas acá en Televisa me ha hecho sentir muy agradecida primeramente porque me dan la confianza y también contenta, contenta de repente de salir aquí a la calle y que los niños me reconozcan eso es muy bonito”, señaló Espinoza.

LO QUE SABEMOS DE SU NUEVA SERIE

Aunque aún no acaban las grabaciones del reality que conduce con Adal Ramones, la ganadora de la primera edición del reality “Nuestra Belleza Latina” señaló que tiene un proyecto televiso entre ceja y ceja.

“Después de ‘Mi famoso y yo’ me voy a Guadalajara a grabar una serie”, añadió Espinoza, quien solo en Instagram posee más de 3 millones de seguidores.

La presentadora de televisión se unirá a una nueva serie tras finalizar "Mi famoso y yo" (Foto: Alejandra Espinoza / Instagram)

Respeto a esta nueva producción, Alejandra aclaró que no será un proyecto llevado a cabo por TelevisaUnivision. “Es para Lifetime”, dijo la oriunda de Tijuana. “Voy a estar grabando en Guadalajara unas semanitas”.

Si bien no ahondó en detalles, la compañera de conducción de Adal Ramones señaló que será la gran estrella de esta entrega. “Estoy muy contenta”, puntualizó, para luego agregar. “Yo todo proyecto que hago en mi vida lo hago como si fuese el último, siempre para mí son superimportantes y este obviamente no es la excepción”.