A finales de marzo de 2022, TelevisaUnivision emitió en “Las estrellas” el primer episodio de “Corazón Guerrero”, la nueva versión de la telenovela argentina “Valientes” y que marcó el debut de en los papeles estelares, esto pese a la cortAlejandra Espinozaa experiencia de la modelo frente a las cámaras.

Acompañada de Gonzalo García Vivanco en roles protagónicos, la modelo demostró adaptarse muy rápido a la telenovela de TelevisaUnivision, dejando Estados Unidos para instalarse en la Ciudad de México y contando con el apoyo de actores como Altair Jarabo, quien en la producción interpreta a una de sus rivales.

Fue tal el éxito de la producción que incluso estuvo muy cerca de superar a “Mujer de nadie”, la telenovela encabezada por Livia Brito y una de las apuestas más fuertes de la cadena para este año, esto pese a no estar en el horario estelar de “Las estrellas”.

Altair Jarabo, Gonzalo García Vivanco y Alejandra Espinoza protagonizan la telenovela "Corazón guerrero" (Foto: Altair Jarabo / Instagram)

“CORAZÓN GUERRERO” LLEGA A UNIVISION

Luego de la excelente recepción de la telenovela en México, solo era cuestión de tiempo para que esta llegue a Estados Unidos de la mano de Univision, al igual que otras exitosas historias como “La madrastra” o “Vencer la ausencia”.

Recientemente, la ganadora del concurso “Nuestra belleza latina” se refirió a la experiencia en la historia producida por Salvador Mejía asegurando que “ser protagonista de una telenovela, trabajar en Televisa, vivir en la Ciudad de México era un sueño que yo tenía desde los 7 años”.

El hecho de ser la primera producción en la que trabajaba casi le juega una mala pasada a Espinoza, quien admitió hace unos meses que el ritmo de grabaciones fue uno de sus principales obstáculos.

“Me siento bien orgullosa de mí. Yo creo que pocas veces los seres humanos hacemos eso: nos agradecemos o decimos lo orgullosos que estamos de nosotros mismos y yo he aprendido en este tiempo a darle mucho valor a las cosas que he cumplido en mi vida y la verdad es que estoy muy contenta, me siento muy orgullosa, le eché muchísimas ganas. Me quedo con un muy buen sabor de boca”, señaló.

Además, recordó que pese a la polémica por su inclusión en los papeles estelares, recibió la ayuda del productor, logrando dar su mejor desempeño.

“Chava (el productor) me dio mucha seguridad, me hacía sentir querida y apoyada en el proyecto y yo creo que eso también es bien importante porque no me sentía que no pertenecía. Al contrario, me hizo sentir que ahí pertenecía y que ahí era donde yo debía estar”, añadió.

¿Cuándo se estrena “Corazón Guerrero” en Univision?

La producción, que llegó a su final el pasado 9 de setiembre en México, ya tiene fecha confirmada de estreno en la televisión estadounidense, tal como lo confirmó Univision recientemente.

“Corazón Guerrero” llegará a la cadena hispana en Estados Unidos el próximo martes 6 de diciembre en horario de lunes a viernes a las 3p.m. (2 p.m. hora del centro).