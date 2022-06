Alejandra Espinoza es una de las actrices que mayor crecimiento artístico ha tenido en los últimos años, llegando a protagonizar su primera telenovela con “Corazón Guerrero”.

La ganadora del concurso “Nuestra belleza Latina 2007″ se ha mostrado muy contenta con su papel principal en la producción de Televisa, asegurando de que todo se lo debe al apoyo que le brinda su esposa Aníbal Marrero y su hijo Matteo.

Para lograr el sueño del protagónico, la actriz tuvo que dejar Estados Unidos y trasladarse a Ciudad de México por un año, algo que pudo haber afectado a su familia.

Alejandra Espinoza y Gonzalo García Vivanco protagonizan "Corazón guerrero" (Foto: Alejandra Espinoza / Instagram)

EL PLAN B DE ALEJANDRA ESPINOZA CON SU HIJO

De hecho, el cambio a la CDMX implicaba, además de modificar varias costumbres, que su pequeño Matteo de 7 años deba cambiar de escuela, algo que para muchos niños es un proceso complicado, a lo cual la actriz aseguró tener un plan B en caso no funcionara la mudanza.

En conversación con People en Español, la actriz resaltó que las jornadas de grabación de “Corazón guerrero” fueron muy largas: “Sabíamos que iba a ser de lunes a viernes, que sabía a la hora que me iba, pero no a la hora que regresaba, y así ha sido, por lo que no ha sido ninguna sorpresa”.

Afortunadamente para ella, encontró en su esposo el mejor apoyo para seguir grabando, pues, según admitió, Anibal “cuida mejor” al pequeño. Esto también le permitía tener un plan de emergencia en caso al menor no tolerase la mudanza.

“Sabíamos que iba a ser de lunes a viernes, que sabía a la hora que me iba, pero no a la hora que regresaba, y así ha sido, por lo que no ha sido ninguna sorpresa”, contó.

Afortunadamente, con ayuda de su esposo, el pequeño asimiló el cambio de residencia y la actriz consiguió completar su actuación estelar en “Corazón guerrero”.