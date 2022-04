La apuesta de Televisa Univisión con “Corazón guerrero” está teniendo grandes réditos. Rápidamente los televidentes se han enganchando con este trama de odio y amor, que tiene a los actores Gonzalo García Vivanco y Alejandra Espinoza como protagonistas. Ambos forman una pareja dentro de la ficción y la química entre los dos es muy buena a tal punto que los seguidores del melodrama, que hizo su estreno el 28 de marzo pasado, han empezado a alucinar con un posible romance fuera de cámaras.

“Corazón guerrero”, que se emite de lunes a viernes de 4:30 p.m a 5:30 p.m. (hora de Ciudad de México) por el canal de Las Estrellas, narra la vida de los hermanos Sánchez Guerrero: Jesús (Gonzalo García Vivanco), Damián (Rodrigo Guirao) y Samuel (Christian de la Campa), quienes son separados al fallecer su padre y son repartidos en diferentes familias. Años después, Jesús se reencuentra con sus hermanos y una vez unidos, frente a la lápida de su padre, juran vengarse de Augusto Ruíz-Montalvo (Diego Olivera) por separarlos y haber destruido a su familia.

La venganza consiste en enamorar a las hijas de Ruíz-Montalvo. Sin embargo, todo cambia cuando los sentimientos se transforman y nace el verdadero amor. Es ahí, donde nacen los romances entre varias parejas: una de ellas, Mariluz García (Alejandra Espinoza) y Jesús Sánchez Guerrero (Gonzalo García Vivanco), la pareja preferida de los televidentes.

Los actores forman una de las parejas de la trama de venganza y romance (Foto: Corazón guerrero / Instagram)

¿POR QUÉ A GONZALO GARCÍA VIVANCO LE INCOMODA QUE LA RELACIONEN CON ALEJANDRA ESPINOZA?

El actor de 41 años, que viene de participar en la novela “La desalmada” (2021), se mostró complacido por la aceptación que ha tenido la telenovela en los hogares mexicanos. Gonzalo García Vivanco destacó el trabajo en conjunto que hacen el reparto, la producción y todo el equipo técnico para que al final salga un producto que agrade al público.

“Muy contento con lo que estamos haciendo, con la historia, con el elenco. Los comentarios hacia mi persona y hacia el proyecto han sido muy buenos y eso es muy bonito”, expresó ante las cámaras del programa Hoy. Con esa misma franqueza indicó que esos rumores y chismes que se han generado en las redes sociales y en cierto sector del espectáculo respecto a la buena química que tiene con su colega Alejandra Espinoza y que podría derivar en un romance en la vida real, lo tienen incómodo.

“A veces no me gustan esas notas porque si fuera una persona soltera pues adelante es un chisme, a mí no me afecta nada, estoy soltero; pero ella que es una mujer casada, superesposa, supermadre yo creo que ahí sí es incómodo e incómodo para el marido y para ella porque podría también limitar un poco la relación y la confianza que tenemos en el trabajo, que eso sería muy feo”, explicó.

¿CÓMO REACCIONA EL ESPOSO DE ALEJANDRA ESPINOZA A LAS ESCENAS DE AMOR EN “CORAZÓN GUERRERO”?

Precisamente, a la actriz Alejandra Espinoza se le consultó hace poco cómo reaccionaban su esposo e hijo a las escenas de amor en la telenovela que hasta el momento se posicionado como una de las favoritas en todas las casas de México.

La artista de 35 años y natural de Tijuana no se ruborizó ante la consulta y la respondió sin problemas. ¿Cuál fue su respuesta? INGRESA AQUÍ para saberla.