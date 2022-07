Alejandra Espinoza obtuvo su primera oportunidad como protagonista en “Corazón guerrero”, la telenovela de TelevisaUnivision donde comparte roles con Gonzalo García Vivanco y Altair Jarabo, y que recientemente finalizó grabaciones.

La modelo, ganadora del concurso “Nuestra belleza latina”, dio un gran salto entre las producciones en las que colaboraba y su papel principal en una telenovela mexicana.

De hecho, para participar en la producción, la artista tuvo que recurrir a su esposo, el coreógrafo Aníbal Marrero, para poder cuidar a su pequeño Mateo, además de mudarse a la Ciudad de México para las grabaciones.

Alejandra Espinoza es protagonista de "Corazón Guerrero" junto a Gonzalo García Vivanco (Foto: Corazón guerrero / Instagram)

ALEJANDRA ESPINOZA Y LAS TELENOVELAS

Recientemente, la celeb de 35 años sorprendió al asegurar de que se pensaría dos veces el participar en otra producción tan grande como “Corazón guerrero”. Sin embargo, descartó que este sea su retiro de los sets de grabación.

“Las ganas no se me han quitado; proyectos así tan largos, todavía está ‘en veremos’”, aclaró.

De acuerdo con la actriz, es muy diferente participar de una película que de una telenovela.

“En realidad es muy distinto. De hecho, estaba el otro día hablando con Sandra Echeverria y le estaba diciendo ‘¿por qué nunca me dijiste?’, y me dice: ‘No te quise desilusionar, no te quise decir”, confesó entre risas.

Fue así como la modelo señaló que, a pesar de haber invertido muchas horas de grabación, se encuentra contenta con la experiencia.

“Son muchas horas de trabajo, la verdad, pero como es la primera vez que lo hago en verdad me lo estoy disfrutando mucho también, es muy bonito”, destacó.