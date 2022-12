En los últimos días, Alejandra Espinoza se ha convertido en unas de las figuras más solicitadas, principalmente por el estreno de “Corazón Guerrero” en Univision para Estados Unidos, la telenovela en la que la ganadora de “Nuestra Belleza Latina” hizo su debut en los melodramas.

Como se recuerda, hace unos días la cadena hispana confirmó la llegada de la exitosa producción, que estuvo muy cerca de superar en audiencia a “Mujer de nadie” de Livia Brito sin estar en el horario estelar, por lo que muchos se han mostrado interesados en la producción encabezada también por Altair Jarabo y Gonzalo García Vivanco.

En medio de esto, Alejandra Espinoza volvió a ser el centro de la noticia y no por un incidente relacionado con su paso por la telenovela de TelevisaUnivision, sino por un incidente que sufrió la celeb de México y que se volvió tendencia en redes sociales.

Corazón Guerrero es protagonizada por Alejandra Espinoza y Gonzalo García Vivanco (Foto: Alejandra Espinoza / Instagram)

EL ACCIDENTE DE ALEJANDRA ESPINOZA

A través de su cuenta de Instagram, la modelo nacida en Tijuana, México, reveló a sus 3,6 millones de seguidores que, pese a considerarlas complicadas, se ha unido a la producción de una nueva cinta.

“Estoy filmando una película acá en México, en Guadalajara, para ser exactos, y estoy muy contenta y muy feliz”, indicó el pasado lunes. “El cast es fabuloso, el equipo de producción es espectacular, también”, agregó.

Sin embargo, no todo ha sido felicidad, pues el jueves compartió una impactante imagen en la que se le ve con el rostro ensangrentado debido a un fuerte accidente.

“Si les cuento lo que me pasó no me lo van a creer, pero les tengo una foto”, inició la modelo en una story de Instagram, junto a una flecha, la cual adelantaba más contenido.

En la siguiente publicación, la esposa de Aníbal Marrero se mostró señalando la dura herida que sufrió en el labio, el cual estaba manchado en sangre, pero no explicó cómo ocurrió.

Fue la ganadora de "Nuestra Belleza Latina" quien reveló el accidente (Foto: Alejandra Espinoza / Instagram)

Fue su amiga Chamonic quien reveló en redes sociales cómo ocurrió el incidente, en el cual se encuentra involucrado su pequeño hijo Matteo, con el que estaba jugando fútbol.

“No se fijó que había un poste y al voltear se estampó con el poste. Fue como de película de comedia, pero sí fue duro el golpazo”, comentó.

Debido al fuerte golpe, la conductora de 35 años se habría abierto el labio y roto un diente, aunque, en palabras de su amiga, “dentro de todo, está bien”.