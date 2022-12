En marzo de 2022, TelevisaUnivision confirmó el estreno de “Corazón Guerrero”, la telenovela de “Las Estrellas” protagonizada por la ganadora de “Nuestra Belleza Latina”, Alejandra Espinoza, quien hacía su debut en los melodramas directamente en los roles estelares, esto pese a su corta experiencia frente a las cámaras.

En la producción, que es nueva versión de la telenovela argentina “Valientes”, la novia de Aníbal Marrero estuvo acompañada de actores de la talla de Gonzalo García Vivanco y Altair Jarabo, quien además le brindó su apoyo en un complicado momento frente a la prensa.

Pese a la poca experiencia, la telenovela de TelevisaUnivision fue un éxito en su emisión en México, llegando a estar muy cerca de superar a “Mujer de nadie”, el melodrama de Livia Brito y una de las apuestas más fuertes de la cadena, que la ubicó en el horario estelar.

La modelo junto a Altair Jarabo, protagonistas de "Corazón guerrero" (Foto: Alejandra Espinoza / Instagram)

¿CÓMO LOGRÓ EL PERMISO DE UNIVISION?

Sin embargo, el debut no fue sencillo para la modelo y actriz, pues recientemente deslizó que no estaría interesada en volver a grabar telenovelas, además de verse obligada a viajar a la Ciudad de México para las grabaciones, trazando un plan si su hijo no se adaptaba al cambio de país.

A esto se le suma que la modelo tenía compromisos con Univision, los cuales se iban a ver interrumpidos en caso de aceptar la propuesta del productor Salvador Mejía, por lo que tuvo que coordinar con la cadena hispana para llegar a México.

“Cuando mi agente le informa a Univision sobre la propuesta de ‘Corazón guerrero’ que se iba a hacer en México, yo tengo un contrato con Univision y cuando ya está la propuesta en la mesa no era, o por lo menos no sabíamos nosotros, que ya se iba a convertir TelevisaUnivision, entonces yo no sabía cómo iban a reaccionar y no sabía si me iban a dejar”, explicó.

Alejandra Espinoza y su esposo vivían en Estados Unidos (Foto: Aníbal Marrero / Instagram)

Y es que gracias a su victoria en “Nuestra Belleza Latina”, la modelo se convirtió en una de las presentadoras más carismáticas de la cadena norteamericana. “Mi trabajo principal es en la conducción y es en Univision, como tal Miami”, añadió.

Pese a lo complicado que lucía el panorama, en la cadena no dudaron en darle luz verde para que pueda unirse a la telenovela y completar uno de sus sueños.

“Yo creo que ellos también sabían la ilusión que a mí me provocaba trabajar en una telenovela. Al principio tenía un poquito de miedo y yo pensaba que no me iban a dejar o que me iban a poner muchas trabas, sin embargo, no, todo fluyó, me dieron la oportunidad”, indicó.

Alejandra Espinoza debutó como actriz en la telenovela "Corazón guerrero" (Foto: Altair Jarabo / Instagram)

A esto se le suma que el calendario de compromisos se liberaba tras el concurso de belleza, por lo que dejaba compromisos sin atender.

“Justamente yo estaba terminando Nuestra Belleza Latina, lo que significaba que yo ya no tenía proyecto, entonces todo se acomodó. Todo fue tan bonito porque es que Dios es perfecto, Dios sabe cómo hace las cosas. Todo Dios lo acomodó en un orden para que se pudiera dar”, reveló.

Como se recuerda, antes de la telenovela, la experiencia de Alejandra Espinoza se limitaba a la conducción.

“El único trabajo que yo tuve fuera de ‘Corazón guerrero’ con Univision fue Premio Lo Nuestro y antes de yo irme para México eso se habló”, sentenció.