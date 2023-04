En más de una ocasión, Alejandra Espinoza ha declarado su pasión por correr, ya sea a nivel de competencia o tan solo para mantenerse en forma, teniendo como motivación una historia familiar y compartiendo sus actividades en redes sociales.

De hecho, la celeb de Estados Unidos ha sabido combinar su faceta de deportista con otras actividades, como su debut en las telenovelas con “Corazón Guerrero”, donde fue la protagonista al lado de Gonzalo García Vivanco, y su rol como madre del pequeño Aiden Matteo, quien hace unos días celebró sus 8 años.

Es esta dedicación la que llevó a Alejandra Espinoza a participar de la Maratón de París, el evento deportivo que tuvo lugar este 2 de abril en la capital francesa.

Alejandra Espinoza reveló su pasión por el atletismo (Foto: Alejandra Espinoza / Instagram)

ALEJANDRA ESPINOZA EN LA MARATÓN DE PARÍS

Para participar de la complicada prueba física, que está compuesta por una ruta de poco más de 42 kilómetros, la actriz y modelo se preparó por más de tres meses con las tradicionales rutinas de ejercicios, sin imaginar que sufriría una dura lesión que casi la deja fuera de la carrera.

A pocos días de iniciar la prueba, Espinoza sufrió una tendinitis en la pierna, la cual ponía en riesgo su participación, pues, según indicó en una transmisión en vivo, no se encontraba al cien por cien para enfrentar la prueba.

“No voy a poder correr el maratón”, llegó a adelantar en sus redes sociales, llegando a las lágrimas por la decepción.

Pese a esto, llegó a “La ciudad luz” en compañía de Aníbal Marrero con la firme idea de que, si no completaba la prueba a ritmo de competencia, lo haría caminando, pero llegaría a la meta.

Fue con esta idea que Espinoza se puso en la línea de partida y salió junto a sus compañeros. Y aunque admitió haber tenido que detenerse en varias oportunidades para estirar y darle fuerza a su pierna, se mantuvo corriendo y trotando en la prueba todo el tiempo posible.

LA PUBLICACIÓN DE ALEJANDRA ESPINOZA

Luego de completar el complicado desafío, Ale Espinoza compartió su felicidad ante el emotivo momento que vivió.

“Terminé el maratón, no sé cuánto tiempo hice, pero aguanté todo, tengo muchas ganas de llorar, y estoy bien sensible porque estuvo bien cabrón, me paré como dos o tres veces, más o menos, a estirar, me dolía un poquito la rodilla, me empezó a doler por el kilómetro 23, me detuve, estiré y continué”, explicó en un story.

Del mismo modo, en otra publicación temporal agradeció a Aníbal Marrero por acompañarla y darle fuerzas, pues estuvo en la meta al lado de su hijo esperando su llegada.

“Mi momento favorito de todo el maratón, encontrarte. Gracias por apoyarme en todas mis locuras, te amo demasiado”, le dedicó.

La modelo compartió varios detalles de su experiencia en la Maratón de París (Foto: Alejandra Espinoza / Instagram)

Además, publicó un carrete de fotografías en las que muestra orgullosa la medalla de premio que recibió por completar la prueba.

“¡3 meses de entrenamiento se resumen en esto! Para este maratón me preparé como para ningún otro y también me dio muchos dolores de cabeza, por eso estoy muy orgullosa de mí y les digo esta medalla SÍ que me la merezco”, expresó en una publicación que en menos de un día acumula casi 75 mil Me gusta.