El pasado 31 de octubre, el mundo celebró Halloween o “Noche de Brujas”, una fecha especial en la que millones de personas se disfrazan de curiosos personajes, decoran sus hogares con las clásicas calabazas, recorren las calles o realizan actividades con el terror y suspenso.

Con motivo de esta fecha, muchos artistas y celebridades se unen a la festividad luciendo sus mejores disfraces en televisión o compartiendo sus atuendos en sus publicaciones de redes sociales.

Sin embargo, existe un grupo de celebridades que han evitado esta fecha, entre las que destacan la modelo y actriz Alejandra Espinoza y la presentadora Rashel Díaz.

EL DISFRAZ DE HALLOWEEN DE RASHEL DÍAZ

A través de sus redes sociales, la exconductora de Telemundo, Rashel Díaz, comentó que, pese a respetar las decisiones y preferencias de las personas, a ella no le gusta disfrazarse para las celebraciones de Halloween.

“Yo no celebro Halloween. Es más, estoy feliz porque ya llevo 3 años en los que no tengo que disfrazarme porque ya yo no estoy en el programa y eso era algo que yo tenía que hacer [porque] estaba en el programa, aunque no me disfrazaba de nada diabólico y eso el programa siempre me lo respetaba”, indicó en una de sus stories.

Del mismo modo, la presentadora de 49 años indicó que las veces que le tocó disfrazarse, fue porque se encontraba bajo contrato, pero ahora que se encuentra fuera de la televisión, elige no hacerlo.

“Obviamente, yo respeto a todo el mundo, pero no es algo que nosotros celebramos, así que ya llevo 3 años donde el 31 de octubre es un día para mí, normal, donde trabajo, donde hago todo y nada de disfraces de Halloween”, añadió.

Cuando era parte de "Hoy", Rashel Díaz acostumbraba a disfrazarse por Halloween (Foto: Rashel Díaz / Facebook)

ALEJANDRA ESPINOZA EN CONTRA DE HALLOWEEN

Otra celebridad que se mostró en contra de las celebraciones por la “Noche de brujas” es Alejandra Espinoza, quien este año hizo su debut en las telenovelas protagonizando “Corazón Guerrero”.

“Para mí sí es importante no celebrarlo porque […] dentro de mi cabeza o dentro de lo que para mí significa Dios en mi vida sí es faltarle el respeto de la forma en la que Dios a mí me bendice”, indicó la ganadora de la primera edición de “Nuestra Belleza Latina”.

De hecho, la modelo aseguró que respeta la decisión de las personas de celebrarlo, aunque se mostró en contra de la escuela de su hijo, a la que acusó de casi forzarlo a participar de una fiesta de Halloween, pese a que él no quería.

“Matteo tenía muy claro que no quería ir, yo ni le dije nada, él simplemente vio el flyer […] y me empezó a decir como ‘yo no quiero ir’. Pregunté en la escuela qué era, que si tenía que asistir. Se portaron un poquito raros conmigo porque me dijeron que a todos los niños les gustaba Halloween, que a qué familia no le gusta celebrar Halloween, que si no lo quería llevar lo tenía que reportar enfermo y yo: ‘¿Por qué voy a mentir’. Y me dicen: ‘Es que entonces va a ser el único niño que se va a quedar en el salón de clases’. Le dije: ‘No, ok, yo no lo traigo a la escuela, me parece perfecto, pero no me le van a contar una falta”, reveló Espinoza.