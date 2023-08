Alejandra Espinoza tiene un nuevo motivo para sonreír. La reina de belleza y también actriz sorprendió a sus millones de fans en redes sociales cuando hizo un anunció que dejó con la boca abierta a más de uno. Y es que la mexicana viajará a Disney World Resort, ubicado en Florida, para celebrar un importante evento vinculado a toda la comunidad latina. ¿De qué se trata?

Alejandra Espinoza es una destacada modelo que participó en el concurso “Nuestra Belleza México 2006″ y luego llegaría a ser parte de “Nuestra Belleza Latina 2007″ llegando a quedar entre las 11 finalistas y luego avanzaría para quedar entre las cinco mejores.

Con el pasar del tiempo también incursionó en el mundo de la actuación participando en producciones como “Rubí”, “El Dragón: el regreso de un guerrero”, “Amores que engañan”, entre otros.

Pero durante estos días la reina de belleza mexicana volvió a ser tendencia en redes sociales luego de haber disfrutado unas buenas vacaciones en compañía de sus seres queridos, tal como lo informó People en español. Pero grande fue la sorpresa para muchos cuando hizo un gran anuncio.

Alejandra Espinoza evidenció su emoción por viajar a Estados Unidos (Foto: Alejandra Espinoza/Instagram)

¿CUÁL ES EL NUEVO TRABAJO DE ALEJANDRA ESPINOZA?

La actriz y reina de belleza acudió a las redes sociales para hacer un importante anuncio que quiso compartir con sus millones de fans en todo el mundo.

“Llevo días queriendo contarles algo que me tiene muy emocionada, pero para eso me voy a poner mis orejitas ¡porque me voy para World DisneyWorld Resort en Orlando Florida!”, dijo la actriz en uno de sus videos en Instagram.

¿DESDE CUÁNDO INICIARÁ ESTA NUEVA AVENTURA?

Alejandra Espinoza sostuvo que su labor empezará el 15 de septiembre debido a que se celebra el mes de la Herencia Hispana y Latinoamericana. “Esta que está acá va a tener el honor, la dicha, el placer de poder darle la bienvenida a Mirabel y a Bruno de la película de Disney, Encanto”, añadió.

¿QUÉ SE PODRÁ VER EN ESE EVENTO?

De acuerdo a People en español, en dicho evento se podrá ver a importantes artistas de la música, además de comidas de las diversas regiones, bebidas, souvenir y otros detalles que serán del agrado de los miles de visitantes.

¿CÓMO REACCIONARON EN REDES SOCIALES?

Los miles de cibernautas también reaccionaron a la publicación de Alejandra Espinoza y, a pesar de que se trata de un gran evento, muchos han criticado que se presente en Florida.

Esto se puede ver en la misma publicación que hizo la actriz y modelo donde se leen comentarios como: “En Florida donde corrieron a los hispanos inmigrantes”; “En Florida con todo lo que está pasando, no gracias Disney pensé que ya ni existía y que lo habían cerrado a cualquier lugar menos a Florida”, “En Florida???? Justo el estado que no quiere a la gente inmigrante???? Que ironía”; “Si los políticos en Florida no quieren a los mexicanos y los descendencias de habla hispano y también los ricos son discriminación”; entre otros.

Alejandra Espinoza ha participado en varias telenovelas y programas de televisión (Foto: Alejandra Espinoza/Instagram)

TELENOVELAS DONDE PARTICIPÓ ALEJANDRA ESPINOZA

“El Dragón: El regreso de un guerrero” (2019)

“Rubí” (2020)

“Corazón guerrero” (2022)

“Amores que engañan” (2023)

