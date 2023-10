Todos conocemos el gran lazo amical que los actores Alejandro Chabán y Francisca Lachapel tienen hasta el día de hoy. Por ello, tras el lanzamiento del podcast del venezolano, la presentadora de televisión acudió al llamado de su viejo amigo y sostuvieron una gran entrevista en donde salieron a flote algunos de sus más íntimos secretos.

Tras el lanzamiento de “Chaban Podcast”, varias celebridades y personalidades conocidas del medio latino decidieron brindar algunas declaraciones en el espacio inaugurado por el actor venezolano. De esta manera, ya hemos podido conocer más a fondo algunos aspectos de la vida de famosos como Sherlyn González, Gaby Espino y Jacky Bracamonetes.

Sin embargo, las luces del nuevo proyecto del originario de Maturín se las llevó la presentadora Francisca, una de las conductoras principales de “Despierta América” y con quien Chabán guarda una muy cercana relación.

Francisca fue la entrevistada en el programa podcast de Alejandro Chabán (Foto: Chaban Podcast / Instagram)

Eso sí, nadie esperaba ni por asomo que la panelista de Univision decida gritar a los cuatro vientos una de las declaraciones más polémicas de su vida privada. Resulta que la nacida en República Dominicana se animó a revelar que se encontraba enamorada de Alejandro Chabán hace varios años.

FRANCISCA, ¿ESTUVO ENAMORADA DE ALEJANDRO CHABÁN?

Presentada por todo lo alto a través de sus redes sociales, Alejandro Chabán decidió publicitar la entrevista que había tenido con la presentadora de espectáculos. “Esta semana mi invitada en @ChabanPodcast es alguien que se robó mi corazón desde el primer segundo: mi querida @Francisca. Una entrevista muy especial con una de las personas con más determinación y enfoque que he conocido ¡Les va a encantar!”, empieza diciendo el mensaje que acompaña al clip en Instagram.

No obstante, antes de iniciar el diálogo entre ambas partes, Francisca tuvo una peculiar confesión que dejó pasmado al experto en artes escénicas, pues la presentadora reveló que llegó a tener sentimientos por él en alguna parte de su vida. “Yo estaba nerviosa, baby. Yo estaba enamorada de ti”.

Tal confesión causó una repuesta inmediata de Chabán, quien no creía que esto fuera posible. “¿De mí?”, aseveró el hoy creador de contenido.

No queda duda de que ambos son muy buenos amigos y que existe una gran química entre ellos. Pero, ¿te imaginas si el esposo de Francisca llega a ver el video? Desde aquí, esperemos no se ponga celoso. De todas formas, amores platónicos hemos tenido todos alguna vez.

LOS SECRETOS DE FRANCISCA JAMÁS REVELADOS EN SU VIDA PRIVADA

En medio de la conversación, la copresentadora del programa “Despierta América” en Univision compartió ante las cámaras su historia de vida, la cual se extiende desde su difícil infancia en Azua hasta su exitosa carrera en la televisión, así como el dulce momento que está experimentando con su segundo embarazo.

A pesar de su larga amistad de años y de haber tenido numerosas charlas fuera de las cámaras sobre diversos temas, el empresario venezolano aprovechó esta ocasión para plantear preguntas que nunca antes había hecho a la presentadora.

Fue así que Chabán decidió hacerle unos cuestionamientos que tocaron la fibra más íntima de su personalidad. “Nunca te he hecho esta pregunta”, dijo el actor para luego replicar. “¿Extrañas a tu papá?”.

Alejandro Chabán le realizó preguntas íntimas a Francisca (Foto: Chaban Podcast / Instagram)

La figura de Univision no esperaba tal cuestionamiento, y tras alabar la pregunta de su amigo, se animó a extender su respuesta en torno a su progenitor. “Yo estaba muy pequeña. En muchos momentos de mi vida he imaginado cómo hubiera sido mi vida creciendo con él, teniendo esa figura. De igual forma me da mucha satisfacción saber de todo el que llegó a conocer a mi papá que era un hombre como que bueno, que era divertido, que era trabajador y que todo el que lo recuerda lo recuerda con mucho cariño, como un ser verdaderamente especial”, dijo Francisca en relación a su padre.

Finalmente, dejó en claro que le enorgullece saber quién fue su padre. “Me llena tanto de orgullo saber que fue un hombre así en este mundo y que yo soy su hija”, puntualizó Francisca.

