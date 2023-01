Pese a la exitosa organización, que contó con el regreso de Ximena Navarrete, la edición 2023 de “Miss Universo”, celebrada el pasado 14 de enero, no estuvo libre de polémicas, principalmente por la elección de R’Bonney Gabriel, representante de Estados Unidos, por encima de Amanda Dudamel, la favorita del público, una controversia de la que Alicia Machado no dudó en pronunciarse.

Como se recuerda, pese a las renuncias las representantes de Kazajistán y Letonia, 83 países se reunieron en el Centro de Convenciones Ernest N. Morial en Nueva Orléans en en búsqueda de la corona que les permita proclamarse como “la mujer más hermosa del planeta”, título que terminó llevándose la Miss Estados Unidos.

En medio de las críticas de algunos personajes, como la presentadora María Celeste Arrarás y las muestras de apoyo de Andrea Meza, sería Alicia Machado quien mayor controversia causaría con sus declaraciones.

R’Bonney Gabriel tiene 28 años de edad y es la actual Miss Universe (Foto: AFP)

LA POLÉMICA DE ALICIA MACHADO Y MISS UNIVERSO

No es la primera vez que la ganadora de la primera temporada de “La casa de los famosos” se refiere a la organización del evento, pues ya en otras ocasiones había compartido reflexiones sobre la belleza y criticado al expresidente del certamen, Donald Trump, a quien acusó de acoso sexual y psicológica cuando fue coronada en 1996.

Si bien ha sido muy crítica con los estándares de belleza, saliendo en defensa de Harnaaz Kaur Sandhu por su supuesto aumento de peso, hace unos días causó controversia al asegurar que prefiere la belleza sobre la inteligencia.

Durante una transmisión en sus redes sociales, donde se acerca los 2 millones de seguidores, la venezolana criticó a los usuarios por la presión que estos ejercerían sobre las representantes de cada país para que sean “eruditas”.

“La presión que hay ahorita para convertirnos en eruditos entonces esas bellísimas, preciosísimas, cultísimas, talentosísimas, pero solas, solas. Ya a los hombres les da miedo siquiera hacer un piropito en la calle: ‘ay, qué bonitas tus piernas’”, inició la también actriz.

Fue allí que reveló que prefiere el aspecto físico sobre el intelectual: “Yo prefiero que me digan que bonitas nalgas tengo, qué bonitas piernas tengo, un hombre bien bello que me diga ‘qué guapa estás Machado’, que me diga ‘qué inteligente eres Machado’. No, señores, seamos realistas”.

Del mismo modo, la expareja de Roberto Romano aseguró que, en su caso, necesita la protección de una persona con trayectoria y empoderada.

“Yo sí necesito un hombre que me quiera y que me cuide y que me proteja. Los hombres te protegen, la protección de un hombre es maravillosa, preciosa. Sí, que yo soy cuatriboleada, yo soy empoderada, empresaria, madre, actriz, cantante, Miss Universo. Sí, todo eso soy, pero también soy una mujer y como cualquier otra” explicó.

Alicia Machado se coronó como Miss Universo 1996, siendo la cuarta venezolana en obtener el título de reina universal. (Foto: Instagram)

ALICIA MACHADO A FAVOR DE LA SORORIDAD

La reina de belleza es consciente que sus declaraciones pueden ser consideradas machistas, sobre todo por el contenido que podría ser considerado superficial, por lo que aseguró estar a favor de la sororidad, aunque reprobó la difamación entre mujeres.

“Tampoco veo correcto que nos empoderemos desprestigiando a otra mujer”, explicó.

Finalmente, Machado destacó la evolución de las participantes comparado con 1996, año en el que ganó el certamen, destacando que actualmente hay una preparación exhaustiva tanto física como intelectualmente.

“Yo vi hoy a todas esas chiquitas concursando, muchachitas tan jóvenes y tú las ves que tengo esta carrera, que tengo esto, que hablo siete idiomas, tres títulos universitarios, ¿en qué tiempo hicieron tantas cosas?”, comparó.