Allisson Lozz lleva 10 años retirada de la actuación. Desde hace un tiempo se dedica a la fotografía y recientemente hizo pública sus redes sociales para anunciar que iniciará una nueva aventura como consultora de una reconocida marca de cosméticos. Y no solo eso, la exactriz decidió adoptar el nombre de Márian Gutiérrez.

Desde que la mexicana decidió retirar la privacidad de sus redes sociales ha ido publicando fotografías y videos de su nueva vida, manteniendo así al tanto a sus fans que, pese a que ya no aparece en telenovelas, siguen amando sus personajes. Precisamente, sobre el mundo de la actuación, Allisson Lozz no guarda los mejores recuerdos. Así lo dejó claro en un post publicado en sus redes sociales.

¿Qué dijo Allisson? De acuerdo con información de People en Español, recientemente la exactriz utilizó las redes sociales para compartir las razones del por qué no regresará a la actuación. A continuación más detalles al respecto.

Allisson Lozz ha estado lejos de la pantalla y está felizmente casada con un amigo de la infancia, Eliu Gutierrez, y tiene dos bellas hijas: London y Sydney (Foto: Instagram/Allisson Lozz)

LA VERDADERA RAZÓN DEL RETIRO DE ALLISSON LOZZ DE TELENOVELAS

Allisson Lozz saltó a la fama tras protagonizar exitosas telenovelas infantiles. Cuando tenía 10 años comenzó su carrera en la primera edición de “Código F.A.M.A.”, luego protagonizó “Alegrijes y rebujos” y participó en “Misión SOS”, “Al diablo con los guapos” y “En nombre del amor”. Sin embargo, en 2010 y en plena cúspide decidió retirarse de las telenovelas para dedicarse a la religión y su familia.

Pero esas no eran los únicos motivos que la llevaron a alejarse de los sets de televisión. “No me gusta hablar tanto de la vida que tenía antes. Sé que es difícil de entender pero no era muy feliz y a nadie le gusta recordar o revivir momentos que te traen sensaciones difíciles”, se sinceró con sus seguidores.

Por otro lado, Márian Gutiérrez aseguró que no cambiaría por nada del mundo la tranquilidad y feliz vida que ahora tiene. “No hay punto de comparación. Antes estaba sola y con mucho dolor; muy joven y muy enferma. Ahora sigo enferma por tanto que trabajé en mi infancia y adolescencia bajo mucho estrés y comiendo muy mal, pero hoy tengo a mi Dios, a la hermandad más hermosa JW, una familia y una incomparable esperanza”, contó en las redes, reportó People en Español.

Lejos de todo lo que significa el mundo del entretenimiento, muchos fans aún guardan esperanzas de volverla a ver en alguna producción actual; sin embargo, Lozz tiene su camino muy claro: “No creo regresar ya nunca, ¿por qué? Necesitaría todo un libro en blanco para enumerar las razones, pero todo se engloba en que ahora soy muy feliz”, sentenció.

Allisson Lozz saltó a la fama tras protagonizar exitosas telenovelas infantiles (Foto: Instagram/Allisson Lozz)

