Tras varias semanas de intriga y emociones, finalmente llegó el esperado desenlace de la temporada 2 de “And Just Like That”. La secuela de “Sex and the City” ha seguido las vidas de tres de las icónicas protagonistas dos décadas después de los eventos de la serie original de HBO Max. En esta entrega, las sorpresas no han escaseado, desde el regreso de Aidan hasta un cameo especial de Samantha. Si te quedaron dudas tras el último episodio, aquí te las absolveremos.

Durante esta temporada, hubo muchos cambios en las vidas de los diversos personajes de la serie: Nya terminó su matrimonio, Miranda terminó su relación con Che, Lisa perdió a su bebé y Carrie se reencontró con un viejo amor.

El episodio 11, titulado “The Last Supper Part Two: Entrée”, se estrenó el 24 de agosto en HBO Max y aquí te contamos todos los detalles.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “AND JUST LIKE THAT”?

¿Por qué reapareció Samantha Jones?

La reaparición de Samantha Jones en la serie se debió al ferviente pedido del público después de la primera temporada, a pesar de las tensiones que habían surgido entre Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker. Aunque estas diferencias generaron que Kim Cattrall grabara su escena por separado del resto del elenco, los escritores de la serie encontraron una solución ingeniosa para satisfacer tanto las demandas del público como las circunstancias del rodaje.

Kim Cattrall retomó su papel como Samantha Jones para una pequeña escena sorpresa (Foto: HBO)

Samantha Jones realiza su cameo en en los primeros minutos del episodio 11, pues decide llamar a Carrie para avisarle que no va a poder visitarla de sorpresa–como tenía planeado– para acompañarla en la cena de despedida de su departamento, pues su vuelo se retrasó tres horas.

El diálogo entre las dos amigas refleja el afecto y la historia compartida, ya que Samantha accedió a volar de ida y vuelta por solo una noche, recordando que ese apartamento había sido un lugar especial para ellas a lo largo de los años.

Aunque esto no significa el regreso de Samantha (el personaje favorito de “Sex and the City” de muchos fanáticos de la serie original), redime su participación y deja en buenos términos su relación con la escritora (dejando en el pasado la excusa inconsistente de que se fue porque la despidió como su agente en la primera temporada).

¿Por qué Aidan y Carrie no pueden estar juntos?

A pesar de la historia compartida y la conexión que Carrie y Aidan tienen, su reconciliación no es posible debido a una serie de circunstancias adversas que se interponen en su camino. Principalmente, la responsabilidad que el personaje de John Corbett siente por sus hijos.

Su hijo de 13 años, Wyatt, ha estado involucrado en un accidente automovilístico y, como resultado, Aidan está lidiando con la abrumadora culpa de no haber estado presente en ese momento. Descubrieron que Wyatt estaba bajo la influencia no solo del alcohol, sino también de drogas, cuando ocurrió el accidente.

Esto hizo que Aidan se diera cuenta de que no puede simplemente dejar a sus hijos atrás y regresar a Nueva York en cualquier momento que lo desee. En medio de este difícil escenario, Aidan le pide a Carrie que lo espere durante cinco años. Aunque aún siente algo por ella, su responsabilidad como padre es su prioridad principal en este momento.