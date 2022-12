Con más de 20 años frente a las cámaras, Andrea Legarreta se ha convertido en una de las figuras más populares y destacadas de la televisión mexicana, destacando principalmente en la conducción de “Hoy”, el matinal de Televisa donde comparte roles con personajes como Galilea Montijo y Jorge “El burro” Van Rankin.

La experiencia de la celeb de México no solo se limita a la conducción, pues desde los dos años ya era parte de anuncios en televisión y luego se unió a programas como “Simplemente María”, “Amarte es mi pecado” y como la recordada “Maestra Lupita” en “¡Vivan los niños!”.

Sin embargo, la conductora, que no ha confirmado si ha renovado con TelevisaUnivision para una nueva temporada, no es inmune al paso de los años, por lo que ha recurrido a algunas intervenciones estéticas, las cuales ha reconocido.

Andrea Legarreta interpretó a la maestra Lupita en "Vivan los niños" (Foto: Televisa)

LAS CIRUGÍAS DE ANDREA LEGARRETA

A través de sus redes sociales, la conductora y modelo mexicana ha sorprendido a sus más de seis millones de usuarios con su sensualidad, por lo que muchos de sus seguidores podrían pensar que no tiene cirugías o modificaciones, pero lo cierto es que ha pasado por el quirófano en dos ocasiones.

La primera cirugía estética a la que hizo referencia ocurrió en 2021, cuando admitió que se retiró los implantes de senos que se colocó, pues temía por su salud y le generaba inseguridades, por lo que optó por extirparlos.

“A esta edad, yo no quería este plástico adentro”, confesó la conductora durante un segmento donde conversaban sobre la operación a la que se sometió Michelle Renaud. “En exclusiva para hoy”, bromeó.

Sobre alguna posible enfermedad, la presentadora, que se operó en 2020, admitió que si bien no la sufrió, hay una buena cantidad de personas que la desarrollan, por lo que prefirió no correr riesgos.

“En realidad le llaman ‘breast implant illness’ (infección por implante de pecho) y te da a raíz del rechazo de tu cuerpo, te puede generar una enfermedad autoinmune o nada, para que no se asusten las que tienen”, explicó.

Del mismo modo, la esposa de Erik Rubín también admitió haberse sometido a una cirugía estética en su rostro, gracias a la cual consiguió su nariz respingada.

“Hace muchos años, cuando era muy jovencita, ponle unos 17 o 18 años. Tenía una bolita en la nariz, esa chiquitita me la limaron y ya. Hay gente que no lo nota porque realmente era la punta y nada cambió. Era como una minibolita que no me gustaba”, indicó.

Pese a esto, Legarreta se mostró feliz por su genética, la cual le ha permitido complementar con su talento y destacar en la televisión.

“Es como un regalo que te dan tus padres. Mis padres son come años y la verdad se ven muy bien. Son muy saludables”, admitió.