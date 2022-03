A la prometedora Ángela Aguilar se le conoce en todo México por su excelente talento para el canto y por sus grandes presentaciones sobre el escenario, ya sea en solitario o junto a su padre. Sin embargo, como cualquier persona, tiene pasatiempos, gustos y actividades fuera de lo laboral, los cuales no son muy conocidos por los fanáticos, quienes, por lo general, solo conocen lo que ven en medios de comunicación o en las redes sociales.

MÁS INFORMACIÓN: Pepe Aguilar y su reacción ante la posibilidad de ser abuelo pronto

En unos videos que están circulando en las plataformas sociales en las últimas semanas, quedó en evidencia uno de los gustos de Ángela, el cual también comparte, casualmente, con Mariana Rodríguez, la esposa del gobernador de Nuevo León, con quien ha formado una respetable relación en favor de las personas que más lo necesitan.

La hija de Pepe Aguilar siempre ha mostrado un gusto por los animales, en especial por los caballos (Foto: Ángela Aguilar / Instagram)

LA PASIÓN DE ÁNGELA AGUILAR Y LA ESPOSA DEL GOBERNADOR DE NUEVO LEÓN

El fin de semana pasada Ángela Aguilar dio un concierto en la Arena Monterrey, en el que asistieron el gobernador de Nuevo León y su esposa como parte del público, incluso la pareja apareció en la divertida kiss cam, por lo que se dieron un tierno beso delante de todos los espectadores.

Al día siguiente, la esposa del político, Mariana Rodríguez, y la joven cantante estuvieron presentes en un acto benéfico en favor de los niños del DIF en la región, en el que el tema principal era la equinoterapia, que consiste en un tratamiento para obtener estímulos gracias a los caballos.

Las dos mujeres protagonistas de este evento, dejaron en claro que les gusta muchísimo andar en caballo. Además, ambas se mostraron señales de respeto delante de todos y por varios minutos fueron vistas conversando de un pasatiempo que comparten.

Vale precisar que el gusto por los caballos de Ángela Aguilar inició cuando era solo una niña y vivía en el rancho de su familia, en el que existen varios animales de granja muy tradicionales en todo México. Es más, en alguna de sus presentaciones ella suele cantar montada encima de uno de estos animales.

La pasión que comparten Ángela Aguilar y Mariana Rodríguez. pic.twitter.com/9guqVhBLKK — Lo + viral (@VideosVirales69) March 6, 2022

¿CUÁNTO COBRA ÁNGELA AGUILAR POR UN CONCIERTO PRIVADO?

Con tres discos como solista y dos premios en su haber, la cantante cobra la cifra de 74.8 mil dólares por un concierto privado, de acuerdo a lo expresado por el canal en YouTube Regional Mex. Si en caso el interesado quisiera que la intérprete de “En realidad” se presentara junto a su padre, Pepe Águilar, esa suma ascendería a 250 mil dólares.

¿CUÁNTO DINERO TIENE ÁNGELA AGUILAR?

Hasta mitad de 2021, La fortuna de Ángela Aguilar está cerca de los 20 millones de dólares, dinero que ha logrado acumular gracias a su trabajo en el medio musical y su canal de YouTube, donde sube videos de su día a día.

De acuerdo con el Heraldo de México, la plataforma de videos le estaría pagando entre 2 mil y 20 mil dólares a “La princesa de la música mexicana” por cada millón de reproducciones que alcanza. MÁS DETALLES AQUÍ.

EL RITUAL DE ÁNGELA AGUILAR ANTES DE SUBIR AL ESCENARIO

Antes de su presentación en la Arena Ciudad de México el pasado viernes 18 de febrero, la artista tuvo una entrevista con Maxine Woodside y There Soto, en la que habló de muchas cosas, sobresaliendo su extraño ritual antes de dar un recital frente a miles de personas.

Lo primero que reconoció es que ese día no hace absolutamente nada para guardar fuerzas y concentrarse para la noche. Es más, aseguró que come con varias horas de anticipación para estar preparada, lo cual demuestra su profesionalismo.

“Soy medio rara, todo el día del show trato de no hacer nada y estar enfocada a lo que voy a hacer. Siempre trato de comer unas dos o tres horas antes del show para poder estar bien vocalmente”, indicó.

Pero lo que más despertó la sorpresa de los que no conocían este detalle, es que Ángela se va a una esquina minutos antes y espera que nadie la moleste, como si estuviera castigada en la escuela.

“Llega un punto, como 15 minutos antes de que me suba al escenario, en el que ya nadie me puede tocar, me tengo que concentrar. Me pongo como si estuviera castigada en una esquina por ahí y, literalmente, me enfoco, empiezo a calentar y modular la voz, a concentrarme, meditar y visualizo cómo quiero terminar el concierto”, detalló. MÁS DETALLES AQUÍ.