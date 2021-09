Ángela Aguilar está teniendo una carrera meteórica no solo por sus presentaciones en el escenario, sino por las producciones musicales que ha realizado. En 2020 compuso “Dime cómo quieres” junto a Christian Nodal, y desde entonces se ha convertido en el tema favorito del público; pero no solo eso, pues poco después de su lanzamiento, los medios jugaron con la posibilidad de un romance entre los cantantes. Cosa que inmediatamente fue rechazado por Nodal y Aguilar.

Incluso, a finales de julio, la llamada ‘Princesa de la música mexicana’, dejó entrever que no volvería a trabajar con Nodal en una canción. “Pues con otras personas yo creo que sí”, respondió Ángela Aguilar cuando fue consultada por la prensa si volverá a grabar un nuevo tema con el artista regional mexicano.

Los reflectores han continuado apuntando hacia la hija menor de Pepe Aguilar y la pareja de Belinda. De hecho, recientemente Ángela Aguilar ha vuelto a ser consultada, pero esta vez respecto a lo que ella piensa de la relación tan sonada de la intérprete de “En el amor hay que perdonar” y el cantante de “No te contaron mal”. ¿Qué dijo?

Imágenes del dueto de Christian Nodal con Ángela Aguilar (Foto: Captura del video Dime cómo quieres)

ÁNGELA AGUILAR SOBRE LA RELACIÓN DE CHRISTIAN NODAL Y BELINDA

El conductor de “Ventaneando”, Ricardo Manjarrez, quien tuvo una entrevista con Ángela Aguilar, le preguntó respecto a lo que ella piensa sobre la relación de Belinda y Christian Nodal. Al respecto, la hija de Pepe Aguilar manifestó que se sentía inspirada por la relación que ellos han forjado, pues reconoció que son una de las parejas más seguidas en redes sociales.

Aguilar aseguró que se sentía feliz por su amigo Nodal y por la cantante. No obstante, también reveló un detalle que no le gusta de la relación de estos dos famosos.

“Pues que te digo, la verdad me siento muy alegre cada que sé de ellos, y espero algún día poder tener algún novio dentro del gremio, aunque aún me la pienso porque creo que no me encanta la idea de que todo el mundo sepa sobre mi relación y que todo el tiempo estén volteando a ver cada una de las cosas que hacemos juntos, sin tener privacidad”, señaló Ángela Aguilar.

“Por un lado está bien porque ellos inspiran en redes sociales, pero por otro lado creo que mis noviazgos los voy a dejar más escondidos”, puntualizó.

Ángela Aguilar habló sobre la relación de Belinda y Christian Nodal (Foto: Ángela Aguilar/Instagram)

LA EXITOSA CANCÍÓN DE ÁNGELA AGUILAR Y CHRISTIAN NODAL

Aguilar y Nodal lanzaron su popular canción “Dime cómo quieres” en todas las plataformas en noviembre de 2020. El tema se convirtió en un éxito; además, ambos triunfaron en los Premios Juventud 2021 por el tema y se llevaron la categoría de Mejor Canción Mariachi-Ranchera.