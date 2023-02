Para nadie es un secreto que el principal villano de la Fase 5 del Universo cinematográfico de Marvel (MCU) será Kang el Conquistador, un villano que apareció en la primera temporada de “Loki” y apareció en “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”, la trilogía del héroe Scott Lang, interpretado por Paul Rudd.

Además de mostrar a una nueva versión de Kang, pues la original fue asesinado por Silvye, una variante del “Dios de las mentiras” en la serie de Disney Plus, la cinta del “Hombre hormiga” repasa conceptos vistos en otras entregas, como el Reino Cuántico o las líneas de tiempo, que se vieron durante los eventos de “Avengers: Endgame” de 2019 y “Doctor Strange: In the Multiverse of Madness” de 2022.

Sin embargo, aunque no se ha visto todo el potencial del villano, el cual se desarrollará en otras entregas, principalmente en “Kang Dinasty”, lo cierto es que las diferencias con su versión de los cómics comienza a marcarse.

LAS DIFERENCIAS ENTRE KANG DE LOS CÓMICS Y LAS PELÍCULAS DEL MCU

El origen de Kang

En el MCU, tanto “Loki” como “Ant-Man 3″ dejan en claro que Kang es un científico del siglo XXXI que en algún momento descubrió la existencia de un multiverso con variables y se dispuso a destruir estas dimensiones para convertirse en el amo de estas líneas de tiempo.

En los cómics, Kang es Nathaniel Richards, un descendiente del líder de Los Cuatro Fantásticos que encontró la tecnología de viaje en el tiempo del Dr. Doom y busca convertirse en un gobernante poderoso, conquistando el antiguo Egipto y luego obteniendo armamento del siglo 40 para gobernar líneas temporales completas.

"Kang the Conqueror" es uno de los personajes más peligrosos en las historietas (Foto: Marvel Comics)

¿Cómo viaja Kang entre líneas de tiempo?

Desde el Fantastic Four # 19, el personaje utiliza el Time-Ship para atravesar la corriente del tiempo, aunque no queda claro si también le permite viajar entre realidades, tal como lo hace su nave en el MCU.

Del mismo modo, en la película el Time-Ship está integrado en su armadura, mientras que en los cómics se establece que tiene muchas otras formas de viajar.

Kang el Conquistador en una escena clave de "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" (Foto: Marvel Studios)

Los poderes de Kang

Una de las principales ventajas de Kang es el uso de la tecnología que robó del siglo 40, la cual está basada en energía principalmente, algo que se ve en la película cuando se enfrenta a Ant-Man, Cassie y Wasp utilizando campos de fuerza y descargando ráfagas de energía.

Mientras en el cómic este tiene acceso en todo momento al control del tiempo, deteniéndolo a su antojo para evitar las ofensivas, el villano del MCU no ha tenido acceso a este poder.

Los poderes de Kang están basados principalmente en energía (Foto: Marvel Studios)

La conexión de Kang al Reino Cuántico

En el UCM se ha establecido que el reino cuántico es una zona de energía en la que el flujo temporal es variable, siendo clave para volver al pasado en “Endgame”, además de ser la base de operaciones del villano.

Sin embargo, en los cómics esta zona directamente no existe, pero existe una analogía de la sociedad del siglo 40 a la que conquistó.

"Ant-Man and the Wasp: Quantumania" muestra más de un vistazo al Reino Cuántico (Foto: Marvel Studios)

La ciudad de Kang

Durante la cinta se revela que el conquistador maneja su propia ciudad en el Reino Cuántico, una referencia a Chronopolis, el territorio que controla el villano y que no es tan distinto en su adaptación a la película.

En ambas versiones, Kang ha conquistado estos territorios, establecido un imperio y desarrollado un ejército propio.

Chronopolis es la ciudad que sirve como cuartel general para Kang El Conquistador (Foto: Marvel Studios)