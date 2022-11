El cantante Arcángel ha sido el protagonista de las noticias del espectáculo internacional en los últimos días debido a que se conmemoró el primer año del fallecimiento de su hermano y él quiso recordarlo publicando un tema musical en su honor y con un enorme tatuaje en su cuerpo, por el que tuvo que someterse a anestesia general para no sentir dolor.

Todo lo relacionado con la muerte de Justin Santos y el proceso legal que se vive alrededor de su nombre no ha sido el único tema por el que el artista de 36 años ha sido mencionado en reiteradas oportunidades por los medios de comunicación, ya que unas recientes declaraciones de él han dado mucho de que hablar.

Y es que el cantante ha revelado que ya quiere retirarse de la música y dedicarse a otras cuestiones, por lo que en un futuro no muy lejano no debería sorprender que opte por ya no hacer más canciones ni presentaciones.

¿POR QUÉ ARCÁNGEL QUIERE RETIRARSE?

Desde muy joven, Austin Agustín Santos, más conocido como Arcángel, empezó una carrera musical exitosa en varios países de América Latina y Estados Unidos, lo cual ha sido determinante para que acumule una gran fortuna y arme su propio negocio al manejar la carrera de otros artistas que recién están apareciendo a la escena.

Desde entonces, el artista se ha mantenido en constante trabajo con giras, presentaciones y demás, siendo algo desgastante para cualquiera, ya que en su vida diaria incluye muchos viajes de un lugar a otro.

Es por ello que Arcángel ya quisiera retirarse de la música y tomarse un tiempo para descansar y disfrutar de sus seres queridos.

“Yo estoy loco por retirarme porque ya está bueno. Es bueno estar en tu casa mirando pal’ techo”, fueron sus declaraciones al respecto.

DATOS PERSONALES DE ARCÁNGEL

Nombre: Austin Agustín Santos

Fecha de nacimiento: 23 de diciembre de 1985

Edad: 36 años.

Lugar de nacimiento: Nueva York, Estados Unidos.

Nacionalidad: estadounidense.

Ocupación: cantante, compositor de canciones y rapero.