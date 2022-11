¿Cuál es el precio de una casa, departamento o edificio que aparece en las populares series de televisión? Quién no ha soñado con los armarios del piso de Carrie, en “Sex on the City”, o con las lujosas mansiones de “Élite”. Pero ¿cuánto cuesta cumplir ese sueño? Aquí responderemos esa incógnita.

Las viviendas de las series se ubican en zonas muy atractivas y están bien decoradas e iluminadas. A continuación, conoce más sobre los inmuebles de destacadas series.

¿CUÁNTO CUESTAN LOS INMUEBLES DE FAMOSAS SERIES DE TELEVISIÓN?

No te pierdas esta lista:

“Solo asesinatos en el edificio”

En la serie de Disney+ convertida en uno de los fenómenos del año, que cuenta con la actuación de Selena Gomez, Steve Martin, Martin Short, entre otros, el edificio neoyorquino adquiere especial relevancia. La construcción recibe el nombre de Edificio Arconia, pero en la realidad se llama Belnord, construido con piedra caliza y ladrillo en 1908. Se ubica en el Upper West Side del distrito de Manhattan. Los departamentos pueden llegar a costar US$13 millones.

Arconia se llama el inmuble en "Solo asesinatos en el edificio", pero en la realidad se llama Belnord (Foto: Disney+)

“Élite”

Como olvidar las lujosas casas de la serie de “Élite”, que emite Netflix. Los adinerados alumnos de la escuela Las Encinas viven con todas las comodidades, pero ninguna mansión puede competir con el Palacio de Fernán Núñez, que aparece en la cuarta temporada. Este enclave de estilo neoclásico, situado en la madrileña calle de Santa Isabel, fue el espacio escogido para emular la casa de Philippe von Triesenberg, un alumno de la realeza europea. El edificio se construyó en 1847 y es propiedad de Renfe. En 2015 fue valorizado en US$20 millones.

El palacio de de Philippe von Triesenberg, un alumno de la realeza europea en "Élite" (Foto: Netflix)

“Valeria”

La serie de Netflix narra la vida de una escritora que atraviesa una crisis vital y se rodea de sus amigas para transitar juntas por nuevos caminos. Valeria vive en el centro de Madrid, en un departamento de 90m2 con una habitación doble grande, cocina, despacho, comedor y un pequeño balcón. Se ubica en el barrio de Chueca y se estima que el alquiler mensual cuesta 2,000 euros y su precio de venta bordea los 500,000 euros.

“New Girl”

Zooey Deschanel compartía un departamento de cuatro habitaciones con varios amigos, en el distrito de las Artes de Los Ángeles. El edificio es real y se conoce con el nombre de Binford Lofts. Arriendan inmuebles de 125 metros cuadrados y un baño (no se especifican las habitaciones) por US$ 2,800 al mes.

Departamento donde graban la serie cómica "New Girl" (Foto: FOX)

“Big Little Lies”

La serie está ambientada en Monterrey, en California (Estados Unidos), pero solo una de las mansiones que aparecen en la serie de HBO está en esa ciudad. El resto está en otras partes del estado. Vulture publicó que el personaje de Renata Klein (Laura Dern) se pasea por una increíble casa valorizada en unos US$11 millones. La casa con vistas al mar de Madeline Mackenzie alcanza los US$13,7 millones y la de Jane Chapman, el único personaje que atraviesa estrecheces económicas, tiene un precio de unos US$490,000.

Escena de "Big Little Lies" (Foto: HBO)

“Sex on the City”

El piso de Carrie Bradshaw cuenta con vestidor repleto de zapatos y ropa de marca. El piso del personaje, interpretado por Sarah Jessica Parker, se ha convertido en un destino turístico. Aunque en un episodio ella comenta la renta es de US$700, al día de hoy, los portales inmobiliarios señalan que el precio ascendería a US$3,000 mensuales. La casa se alquila por Airbnb.