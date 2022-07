Participó en varias telenovelas y alcanzó la fama mundial con su protagónico en “Rubí”, pero no volvió a actuar en este tipo de producciones. La actriz Bárbara Mori tuvo uno de sus papeles más recordados en el 2004 y luego decidió dar un paso al costado en los melodramas para enfocarse a nuevos proyectos, como el cine, series y hasta el teatro.

Desde entonces, a la mexicana no se le volvió a ver en telenovelas, dejando un vació importante entre sus fanáticos, principalmente de México, quienes creían que su carrera estaba por explotar en niveles poco antes vistos, considerando que por aquellos años aún era muy joven y su nombre ya sonaba muchísimo por su trabajo interpretando a Rubí Pérez Ochoa.

Han pasado 18 años hasta el momento y todavía no ha dado su brazo a torcer respecto a las telenovelas, pues solo se le ha visto en series, películas y obras teatrales. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya tenido propuestas para regresar a esas historias, por lo que ahora te contaremos cuáles son los motivos de Bárbara Mori para no aceptar un regreso triunfal a la pantalla chica.

Bárbara Mori em 2004 interpretando su papel en la telenovela "Rubí"'. (Foto: Televisa)

¿POR QUÉ BÁRBARA MORI NO HA VUELTO A GRABAR UNA TELENOVELA?

En un encuentro con la prensa en la develación de la placa por el fin de temporada de la puesta en escena “7 años”, la actriz Bárbara Mori habló de diversos temas, incluyendo su alejamiento de las telenovelas, incógnita que siempre sale por parte de los periodistas que son conscientes de que existe una gran cantidad de público que quiere verla nuevamente en esos trabajos.

Durante su respuesta, resaltó que, básicamente, aún no ha vuelto a grabar una telenovela porque no le ha gustado del todo los proyectos que le han presentado hasta el momento.

“Es que las historias que me han ofrecido no me atraen”, apuntó la actriz de 44 años de edad.

¿QUÉ TIPO DE HISTORIAS ESTÁ BUSCANDO PARA ACTUAR EN TELENOVELAS?

Al manifestar que no se ha sentido atraída por los proyectos que ha recibido para actuar en telenovelas, también confesó qué tipo de historias son las que está buscando protagonizar en estos momentos.

“Lo que busco es contar historias que toquen fibras humanas, que creo que hace mucha falta ahorita en la humanidad, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo tan difíciles se necesita mucha compasión, mucho amor, mucha empatía y resonar”, explicó.

TELENOVELAS EN LAS QUE TRABAJÓ BÁRBARA MORI