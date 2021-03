Aunque a los fans de “Love Is in the Air” (“Sen Çal Kapımı” en su idioma original) les encantaría que sus protagonistas Kerem Bürsin y Hande Erçel confirmaran una relación amorosa, ellos aclararon que solo son amigos y compañeros de trabajo ideales. Sin embargo, otros actores de la telenovela turca si son pareja en la vida real.

Se trata de Başak Gümülcinelioğlu y Cagri Citanak, quienes interpretan a Piril y Ferit, respectivamente. A pesar de que no comparten muchas escenas juntos, las chispas saltaron entre ellos y empezaron un romance.

Aunque prefieran mantener en estricto privado los detalles de su relación en algunas ocasiones comparten fotos juntos, para alegría de sus seguidores y los de “Love Is in the Air”.

Cagri Citanak y Başak Gümülcinelioğlu en el refugio (Foto: Instagram/ Cagri Citanak)

Por ejemplo, en su cumpleaños Cagri Citanak agradeció la escapada a un refugio que Başak Gümülcinelioğlu organizó, sobre todo porque el intérprete de 30 años ama a los animales y disfrutar ayudar a los perritos que lo necesitan.

En tanto, Başak Gümülcinelioğlu compartió una de fotografías donde aparece con sus compañeros de reparto de “Love Is in the Air”, pero se puede ver un gesto cómplice entre ella y Cagri Citanak, además, se nota que existe química.

Esta es la foto de Başak Gümülcinelioğlu compartió en sus redes sociales (Foto: Instagram/ Başak Gümülcinelioğlu)

¿DE QUÉ TRATA “LOVE IS IN THE AIR”?

“Love Is in the Air” sigue la historia de Eda Yildiz, una joven vendedora de flores que debe lidiar con Serkan Bolat, un rico heredero al que responsabiliza de haber perdido una beca para estudiar en Italia. En estas circunstancias, Bolat le propone un trato: si se hace pasar por su prometida durante dos meses, la ayudará a pagar su universidad.

Aunque al principio la relación entre los dos no es buena, a medida que pasan las semanas cambia radicalmente y el acuerdo por interés tuerce su destino para siempre.