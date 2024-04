La serie “Bebé reno” (en inglés: ”Baby Reindeer”) se ha convertido en una gran opción del catálogo de Netflix para aquellas personas que buscan una creativa comedia negra que no deje indiferente a nadie. Así, con el protagónico de los artistas Richard Gadd y Jessica Gunning, el show se desarrolla a lo largo de 7 adictivos episodios. Pero, ¿conoces a todos los actores y personajes de la producción?. Pues, en las siguientes líneas, te presento su guía de reparto (cast guide). ¡Presta atención!

Vale precisar que la serie se estrenó el pasado 11 de abril del 2024 y se basa en las experiencias reales de la estrella Richard Gadd, quien también es el creador y guionista de la ficción.

Así, el programa nos presenta la historia de un comediante en apuros que le muestra un poco de amabilidad a una mujer vulnerable... sin imaginarse que este gesto desatará una obsesión enfermiza que amenaza con destruir las vidas de ambos.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Bebé reno”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “BEBÉ RENO”?

1. Richard Gadd como Donny

Si quieres saber quién es quién en la serie de Netflix, debemos empezar con el protagonista: Donny Dunn. Él es un cómico y camarero cuya vida cambia de manera drástica cuando se convierte en la obsesión de una mujer llamada Martha.

Cabe resaltar que el personaje está basado libremente en su intérprete, Richard Gadd, a quien también hemos visto en proyectos como “Sex Education”, “Wedding Season”, “Against the Law” y “Tripped”.

Richard Gadd como Donny en la serie británica "Bebé reno" (Foto: Netflix)

2. Jessica Gunning como Martha

Martha es la mujer que acecha a Donny durante varios años. Ella está inspirada en la verdadera acosadora de Gadd, quien le envió más de 41 mil correos electrónicos, mensajes de voz por un total de 350 horas, decenas de mensajes en las redes sociales y 106 páginas de cartas.

La actriz que la interpreta es Jessica Gunning, famosa por su trabajo previo en “Pride”, “Fortitude”, “Summerland”, “Inside No. 9: La Couchette”, entre otras producciones.

Jessica Gunning como Martha en la serie británica "Bebé reno" (Foto: Netflix)

3. Nava Mau como Teri

Teri, por su parte, es una joven estadounidense que trabaja como terapeuta en Londres. Ella conoce a Donny a través de una aplicación de citas, pero su relación inevitablemente se complica por el acoso de Martha.

La artista que asume este papel es Nava Mau, quien tiene los títulos “Genera+ion”, “Hidden Canyons”, “Work” y “Sam’s Town” en su filmografía.

Nava Mau interpreta a Teri en la serie británica "Baby Reindeer" (Foto: Netflix)

4. Tom Goodman-Hill como Darrien

Darrien es un guionista de televisión con el que Donny se encuentra en el Festival Fringe de Edimburgo.

El actor que le da vida al personaje es Tom Goodman-Hill, también integrante de los elencos de “The Imitation Game”, “The League of Extraordinary Gentlemen”, “Everest” y del oscuro episodio ‘The National Anthem’ de “Black Mirror”.

Tom Goodman-Hill interpreta a Darrien en la serie británica "Bebé reno" (Foto: Netflix)

5. Danny Kirrane como Gino

Gino es el gerente de uno de los bares en los que Donny trabaja. Está interpretado por Danny Kirrane, reconocido por su participación en “Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales”, “Peterloo”, “The Serpent Queen” y “Killer Weekend”.

Danny Kirrane interpreta a Gino en la serie británica "Bebé reno" (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “Bebé reno”:

Hugh Coles como Francis, un amigo de la escuela de Donny

un amigo de la escuela de Donny Michael Wildman como Greggsy, el gerente de otro de los bares en los que Donny trabaja

el gerente de otro de los bares en los que Donny trabaja Shalom Brune-Franklin como Keeley, la ex de Donny

la ex de Donny Nina Sosanya como Liz, la madre de Keeley

la madre de Keeley Chloe Driver como una comediante que hace apariciones frecuentes

como una comediante que hace apariciones frecuentes Thomas Coombes como Daniels

Mark Lewis Jones como Gerry

Amanda Root como Elle

Alexandria Riley como Culver

Josh Finan como Diggsy

Tom Durant Pritchard como Jason

Jim Caesar como Bijou