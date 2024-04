La serie “Bebé reno” (en inglés: “Baby Reindeer” y en España: “Mi reno de peluche”) es una de las gratas sorpresas del catálogo de Netflix, pues ha sido aclamada por la crítica gracias a su propuesta creativa y el tono de su narración... evitando caer en los típicos clichés de otras historias parecidas. Así, si ya disfrutaste de los 7 episodios de la producción, quizá te quedaste con alguna duda sobre su desenlace. Por ello, en las siguientes líneas, te presento su final explicado (ending explained). ¡Presta atención!

Vale precisar que la serie de Netflix fue creada por Richard Gadd, quien protagoniza el relato al lado de artistas como Jessica Gunning, Nava Mau, Tom Goodman-Hill y Danny Kirrane.

Todos juntos narran la historia de un comediante en apuros que le muestra un poco de amabilidad a una mujer vulnerable... sin imaginarse que esto desatará una obsesión enfermiza que amenaza con destruir las vidas de ambos.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Bebé reno”:

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “BEBÉ RENO”?

ATENCIÓN SPOILERS. Hacia el final del séptimo episodio de la serie de Netflix, Donny pide una Coca-Cola con vodka en un bar, donde escucha uno de los audios que Martha le dejó en su buzón de voz.

Lo cierto es que, tras visitar a Darrien, el chico necesita el consuelo de la mujer y oír sus cumplidos para calmarse: pese a todo, parece que aquella voz representa un alivio para su soledad.

En el audio, ella le explica que -cuando era joven- tenía un pequeño peluche de reno bebé que llevaba consigo a todas partes, definiéndolo como “lo único bueno” de su infancia.

En ese sentido, le manifiesta que él le recuerda mucho a este objeto: “La misma nariz. Los mismos ojos. El mismo lindo y pequeño vagabundo. Significa mucho para mí. Tú… Significas mucho para mí”. ¡Esa es la razón por la que le puso ese apodo!

Tras esto, Donny rompe a llorar, frente a la sorpresa del camarero. Entonces, nuestro protagonista se da cuenta de que ha olvidado su billetera, pero el empleado del bar se compadece de él y le invita la bebida.

Obviamente, esta escena guarda un claro paralelismo con el primer capítulo de “Bebé reno”, cuando Donny le ofreció a Martha una bebida a cuenta de la casa, iniciando la obsesiva relación que terminó con ella en la cárcel tras ser hallada culpable de acoso y acecho.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “BEBÉ RENO”?

Para tristeza de los espectadores ansiosos por respuestas definitivas, el creador Richard Gadd no quiere darle un significado al final ambiguo del show, por lo que prefiere dejarlo a la libre interpretación de la audiencia.

“Creo que puede interpretarse de muchas maneras. En mi cabeza sé lo que es: ese final es lo que más me gusta de toda la serie, la forma en que termina”, le dijo a RadioTimes.

“Desde que me conecto los auriculares hasta que llego al final, escucho el mensaje de voz y miro hacia arriba, esa es mi parte favorita de toda la serie. Creo que se puede interpretar de muchas maneras y me gusta que así sea. Estoy deseando ver qué piensa la gente”, agregó al referido medio.

La actriz Jessica Gunning, por su parte, le contó al portal que no cree que haya ganadores en una historia como la que se narra en “Bebé reno”, pero considera la conclusión del relato como una muestra de bondad para ambos personajes.

“No es una historia de éxito, no hay victoria. Por eso la dirección de escena [en el final] es tan asombrosa: no hay ningún susto en plan ‘ja, ja, te he pillado’. Son dos personas perdidas y eso se capta muy bien”, manifestó.

“Cuando la leí [la escena final], se me puso la piel de gallina, porque pensé: ‘Qué manera tan inteligente de acabar esto’. Es un tipo destrozado, en realidad, como lo era ella en cierto sentido, al que se le ofrece este acto de bondad, y creo que él acaba de comprender lo que eso significaba en ese momento. Eso es sólo un golpe final tan inteligente de todo. Creo que es increíble y se tradujo tan bien a la pantalla”, puntualizó.

En la última escena de la serie "Baby Reindeer", el camarero le invita un trago a Donny (Foto: Netflix)