La historia de “Bebé reno” ha calado hondo en la preferencia del público de Netflix. La serie, basada en la experiencia del comediante Richard Gaad, es una ficción durísima de ver sobre el acoso, el abuso y la salud mental. Y aunque trate temas dolorosos, también tiene un lugar para el amor en el corazón de Donny, el protagonista, con el nombre de Teri, la terapeuta trans interpretada por la mexicana Nava Mau. Si bien hay un cierre en la ficción, la actriz ha contado que hubo una escena eliminada que dice más del desenlace de la pareja.

Si no has visto “Baby Reindeer”, debes tener cuidado con los spoilers. Donny, un comediante que no tiene mucho talento, arrastra un pasado tormentoso mientras termina envuelto en el acoso de Martha, una mujer a la que le dio un té gratis en el bar en el que trabaja.

El protagonista tiene vergüenza de ser feliz junto a Teri, por lo que evita mostrar su afecto en público junto a la mujer trans. Incluso no denuncia el ataque físico y psicológico que Martha hace contra su pareja.

De esta manera, sumado a otros factores, la relación de Donny y Teri se quiebra y, en los momentos finales de la serie de Netflix, se ve que la terapeuta aparece abrazada junto a otra persona en la calle, con el gesto de amor que el comediante nunca le dio. Así se cierra la historia de amor, pero lo que no se sabía es la existencia de una escena extra que no quedó en “Bebé reno”.

¿CÓMO ES LA ESCENA ELIMINADA DE DONNY Y TERI EN “BEBÉ RENO”?

La escena eliminada de “Bebé reno” muestra a Teri dejándole un mensaje de voz a Donny cinco meses después, de acuerdo a la declaración de Nava a GQ. La actriz no dio detalles del contenido de la comunicación, pero se podría pensar en que serían unas palabras de aliento después de las revelaciones públicas que hizo el comediante sobre su pasado.

Nava dijo que interpretó esa escena, pero que, en el corte final, no fue incluida en la serie de Netflix. Tampoco dio las razones detrás de la decisión de la producción para dejar atrás ese momento entre los personajes.

Nava Mau interpreta a Teri en la serie "Baby Reindeer" (Foto: Netflix)

¿TERMINAN JUNTOS?

No, en la serie “Bebé reno”, Donny y Teri no terminan juntos. Teri consigue un amor a la altura de su corazón. Mientras que Donny cierra su ciclo con Martha hasta cierto punto, por la ambigüedad de la escena final del protagonista en el bar.

Para Nava, Donny y Teri cierran bien su historia de amor. Además, se alegró de que su personaje haya encontrado la felicidad, lo que no suele ser recurrente en las representaciones de la comunidad trans en la televisión.

“Eso es lo que me dio tanto consuelo, saber que encontraron paz en su relación. Teri tuvo su final feliz, ¿sabes? Teri encontró un nuevo hombre, no perdió a sus amigos, no perdió su trabajo, no perdió su sonrisa. Ella es buena. Y creo que eso es notable, porque muy a menudo hemos visto historias de personas trans que terminan destrozadas”, dijo a GQ.

¿CÓMO VER “BEBÉ RENO”?

La serie “Bebé reno” se encuentra disponible en el catálogo de Netflix. Para ver los episodios completos, de manera online, debes contar con una suscripción a la plataforma de streaming.