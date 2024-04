“Cuatro días más” es una película potente sobre las adicciones en Estados Unidos y está basada en una historia real. La cinta, dirigida por Rodrigo García, está basada en el artículo que Eli Saslow publicó en Washington Post, “How’s Amanda? A Story of Truth, Lies and an American Addiction”. El hijo de Gabriel García Márquez y Saslow escribieron el guion a partir de ese testimonio de luchas y fracasos. La cinta de 2020 se ha sumado a Netflix y, al poco tiempo, se ha convertido en una de las más vistas de la plataforma de streaming.

Si bien no tuvo una gran recepción de la crítica, la trama de la cinta impactó entre los espectadores y, cuatro años después, ha tenido una segunda oportunidad con el envión que ha recibido por el público de Netflix.

Glenn Close y Mila Kunis tienen los papeles principales de una madre y una hija, respectivamente, que tienen una última oportunidad para resolver su vínculo sentimental, en medio de un oasis de horror llamado adicción.

Antes de que te cuente más de la trama de la película “Four Good Days”, te dejo el tráiler oficial de la película disponible en Netflix.

¿DE QUÉ TRATA “CUATRO DÍAS MÁS”?

De acuerdo a la sinopsis de Netflix, esta es la trama de “Cuatro días más”: “Una madre debe vencer la distancia que la separa de su hija y ayudarla a recuperarse de su adicción a las drogas durante cuatro días cruciales”.

Deb tiene una relación rota con su hija, Molly, quien regresa a su vida para pedirle una última oportunidad porque quiere rehabilitarse. A pesar de la desconfianza y los anteriores fracasos, decide ayudarla.

Así es cómo, en pocos días, descubre las más de quince veces que su hija intentó rehabilitarse, sin éxito, y cómo ha perdido la custodia de sus hijos, después de haber cometido varios delitos.

Esos antecedentes no será el principal problema que tiene Deb para dudar de la última oportunidad que le está dando a su hija. La gran prueba para su relación de madre e hija y para el futuro de Molly están en los cuatro días que necesita estar sobria antes de pasar al programa de desintoxicación que le puede cambiar la vida.

Glenn Close y Mila Kunis en una escena de la película "Cuatro días más", disponible en Netflix (Foto: Vertical)

ACTORES Y PERSONAJES DE “CUATRO DÍAS MÁS”

Glenn Close como Deb

Mila Kunis como Molly

Stephen Root como Chris

Joshua Leonard como Sean

Rebecca Field como Entrenadora Miller

Chad Lindberg como Eric

Michael Hyatt como Lisa

Veronica Osorio como Liz

Marisol Nichols como Stephanie

Jesse Plemons como Dr. Holt

Richard Schiff como Bernie

Stefanie Scott como Zoe

Charlie Shotwell como Adam

Jasmine Cepeda como Enfermera

John Patrick Amedori como Oficial de policía

Joe Reitman como Paramédico

¿CÓMO VER “CUATRO DÍAS MÁS”?

La película “Cuatro días más” se encuentra disponible en el catálogo de Netflix. Para ver la cinta, de manera online, debes contar con una suscripción a la plataforma de streaming.