Luego de muchas postergaciones de por medio, la cantante Belinda acudió al plató de “El Hormiguero” para contar algunos detalles de su faceta profesional en este 2023. Resulta que la exnovia de Christian Nodal viene incursionando en distintos proyectos en simultáneo, como fue el tema de la serie “Bienvenidos a Edén” y su sencillo junto a Ana Mena.

Desde que terminó su polémico romance con Christian Nodal hacia mediados del 2022, la vida de Belinda parece haber tomado un camino mucho más ligado a la música y los proyectos musicales. Discos, sencillos y hasta canciones de inicio de series reconocidas fueron parte del trabajo que ha tenido la intérprete de “Sapito” en estos últimos meses.

Prueba de ello es la charla que tuvo la ibérica con Pablo Motos en “El Hormiguero”, programa estrella de Antena 3 que ha recibido a diversas celebridades como Alejandro Sanz, Georgina Rodríguez y la argentina Tini Stoessel.

Belinda en "El Hormiguero" ( Foto: El Hormiguero)

Sin embargo, nadie esperaba que la Peregrín Schüll cuente algunas facetas íntimas de su vida a lo largo de los años, en especial, su ascenso a la fama y las consecuencias que acarreó desde que era una niña.

BELINDA, ¿SINTIÓ TEMOR POR LA FAMA?

Como bien sabemos, la cantante española debutó en el mundo del entretenimiento a los 8 años gracias a su aparición en una telenovela mexicana. “Cuando empiezas tan pequeña es muy difícil encontrar el equilibrio, porque a veces eres muy niña y a veces eres muy adulta. A los 8 años era muy madura pero también ahora soy muy inmadura”, le indicó Belinda hacia Motos, revelando que la fama es algo con lo que viene lidiando desde pequeña

Belinda cumplirá 34 años en agosto próximo (Foto: Belinda / Instagram)

Además, agregó que su popularidad estaba inmersa en todos lados, sea colegio, centro de estudios y demás lugares que frecuentaba. “Desde pequeña he sido famosa y en el colegio era famosa por otras cosas. Por ejemplo, me encantaba jugar a las canicas y a los tazos y siempre he sido muy competitiva”, agregó.

SU RENDIMIENTO ESCOLAR BAJÓ CONSIDERABLEMENTE

Por si fuera poco, la madrileña reveló que llegó a tener muy malas calificaciones en la escuela, incluso, fue suspendida de las asignaturas a las que se presentaba debido a la falta de concentración que empleaba dentro de su centro de estudios.

La cantante está atravesando uno de los mejores momentos de su vida profesional (Foto: Belinda / Instagram)

“Se me daba fatal. Como de ocho materias, suspendía la mitad”, confesó la nacida en 1989, además de recalcar que era una buena estudiante en lengua extranjera, literatura y música.

No cabe duda de que la fama no siempre es buena consejera, incluso, en celebridades conocidas como Belinda. ¡Enhorabuena por tu crecimiento, hermosa!