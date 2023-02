Para nadie es un secreto que Belinda es una de las figuras más destacadas y populares en la actualidad, un status que consiguió gracias a su participación desde muy joven en televenovelas mexicanas y producciones internacionales, además de su extensa carrera musical como cantante pop.

Sumado a esto, la celeb de México ha demostrado que también destaca en redes sociales, donde ha acumulado hasta el momento más de 15, 8 millones de seguidores, con quienes comparte sus nuevos proyectos, viajes y selfies en distintos lugares del mundo.

Sin embargo, la cantante no ha estado libre de polémica, no solo por sus fugaces relaciones con figuras como Lupillo Rivera o Christian Nodal, sino también por las críticas que recibe, las cuales incluyeron recientemente a su prima Stephanie Peregrin.

En más de una ocasión, la mexicana ha sido el centro de la polémica (Foto: Belinda / Instagram)

STEPHANIE PEREGRIN CRITICA A BELINDA

Hace unos días, el tío de Belinda, Fernando Peregrín, denunció a su hermano Ignacio, el padre de la cantante pop, de fraude por un monto millonario. A esta polémica se sumó Stephanie, la prima de la ex “Cómplices al rescate”, quien no dudó en arremeter contra esta última.

En conversación con “Chisme No Like”, la joven descargó su frustración contra la cantante, a quien acusó de ser interesada, una acusación que sus detractores ya han hecho antes contra “Beli”.

“Vamos a ponerlo así en una forma más bonita: era una chica interesada; si tú no tienes nada que le interese a esta niña, no te va a prestar nada de atención, y yo no tenía nada que le interesara”, comentó sobre la primera vez que se conocieron.

¿QUIÉN ES STEPHANIE PEREGRIN?

Si bien la joven ha sido muy crítica de su prima, lo cierto es que ambas han elegido el camino artístico como vocación, pues Stephanie se presenta en su cuenta de TikTok como actriz, cantante y modelo.

De acuerdo con medios locales, la Peregrin nació el 23 de diciembre de 1990 en el estado de Florida, Estados Unidos, aunque actualmente reside en España, país en el que también se encuentra actualmente Belinda.

Como cantante, la influencer de 32 años ha tenido participación en diversos clubs de Madrid y realizó su propio video de la canción “Addicted”, demostrando su talento y capacidad frente a las cámaras.

Del mismo modo, ha participado en cortometrajes como “Quién te cantará” de Carlos Vermut y fue parte del elenco de la serie de TVE, “Derecho a soñar”, y apareció en episodios de “Como dice el dicho”.

Stephanie Peregrin es una figura popular en redes sociales (Foto: stephanieperegrin / Instagram)

Datos de Stephanie Peregrin