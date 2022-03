En el último mes, Belinda acaparó titulares en los medios de comunicación tras confirmarse su ruptura con Christian Nodal, con quien ya se había comprometido. Durante ese tiempo han surgido muchas preguntas sobre esa relación y una de ellas fue sobre la edad de la nacida en España, quien supuestamente era mayor que el cantante regional por varios años de diferencia.

Debido a que no se conoce las verdaderas razones del rompimiento de los ‘Nodeli’ muchas hipótesis se generaron en las redes sociales y muchos creyeron que, de una forma u otra, la supuesta gran diferencia de edad entre los dos cantantes habría influenciado en la radical decisión. Pero, ¿cuántos años tiene Belinda?

Esta no es la primera vez que se habla sobre la edad de la artista pues, por muchos años, existió una gran duda al respecto, la cual parece no resolverse con mucha facilidad debido a que existen supuestas pruebas que no llegan a una misma conclusión, haciendo que sus fans tengan una incertidumbre más grande.

Por más que haya sido una figura pública desde muy niña, su edad sigue siendo un misterio para muchos (Foto: Belinda / Instagram)

¿CUÁNTOS AÑOS TIENE EN REALIDAD BELINDA?

La edad de Belinda sigue siendo un misterio y parece que no hay quien confirme ese dato, al menos por el momento. Lo que era de público conocimiento, y que también se pueden ver en varias páginas de internet, es que su cumpleaños es el 15 de agosto de 1989, por lo que este año cumpliría 33 años.

Sin embargo, hace un par de años se filtró en redes sociales una supuesta foto del pasaporte español de la cantante, en el que se ve que el año de nacimiento en realidad es 1992. De ser cierta esa imagen, la también actriz en agosto de 2022 debería cumplir 30 años.

Mis contactitos me hicieron llegar una foto del pasaporte de nuestra amada #Belinda donde claramente podemos darnos cuenta que no tiene 30 años como todos pensábamos... ¡¡¡sino 27!!! pic.twitter.com/CmtQEnCor9 — Saul GC (@SaulGC10694257) August 8, 2020

Esta teoría de que en realidad Belinda tiene 29 años en la actualidad cobraría aún mayor peso por unas declaraciones que dio cuando recién comenzó su relación con Christian Nodal, con las que intentaba restarle importancia a la diferencia de edad entre ellos, la cual era un tema común en los medios de comunicación.

“El próximo 15 de agosto cumplo 28 años. Christian me ha demostrado ser un hombre muy maduro a sus 21 años de edad, es trabajador, atento, cariñoso, muy talentoso, sencillo y me demuestra que soy importante para él. Además, no son muchos años de diferencia, son solo seis”, dijo en 2021.

Sin embargo, algunos medios de comunicación mexicanos y varios usuarios en redes sociales filtraron la presunta ficha de Belinda en el Registro Nacional de Población e Identificación personal y allí se ve que el año es 1989.

Es por ello que no se puede determinar una edad exacta de Belinda a menos que alguna entidad oficial emita un comunicado al respecto o que la propia cantante —o sus familiares— den su versión.

Mis contactitos me hicieron llegar una foto del pasaporte de nuestra amada #Belinda donde claramente podemos darnos cuenta que no tiene 30 años como todos pensábamos... ¡¡¡sino 27!!! pic.twitter.com/CmtQEnCor9 — Saul GC (@SaulGC10694257) August 8, 2020

¿POR QUÉ TERMINARON BELINDA Y CHRISTIAN NODAL?

Ninguna de las partes involucradas ha dado una comunicación para aclarar las razones del rompimiento, medios especializados en México, como el programa “Chisme no like” afirmó que se produjo luego de que Nodal se negó a prestarle cuatro millones de dólares para que Belinda pague unas deudas y no se vaya presa.

Lo que afirman varios periodistas es que el joven artista iba a prestarle el dinero hasta que sus abogados descubrieron que la deuda de la española era de 500 mil dólares y no de 4 millones de dólares, monto que, inicialmente, solicitó ella.

Ante la negativa de darle todos los millones de dólares, la que habría tomado la decisión de terminar con el vínculo amoroso, habría sido ella misma, quien, aparentemente, se molestó por no ser apoyada en ese aspecto.

Lo que muchos afirmaron durante esas semanas es que la nacida en España quería esa cantidad de dinero para terminar una casa que le regaló su expareja Lupillo Rivera.

Sin embargo, esta versión se habría venido al suelo cuando el propio Rivera dio una entrevista en la que aseguró que él nunca le ha regalado una casa a Belinda cuando tenían una relación.