Lo que parecía ser un año de ensueño para Belinda cambió de la noche a la mañana cuando se confirmó el final de su compromiso con Christian Nodal en medio de una serie de rumores que, por más que ya hayan pasado algunos meses, siguen siendo tema de conversación en los medios de comunicación y en la opinión pública.

Una de aquellas habladurías que surgieron afirma que la actriz y cantante solía pedirle dinero a su exnovio. Incluso, el propio Nodal publicó unas capturas de pantalla de una conversación, en la que ella, efectivamente, le solicitaba un apoyo económico para unos arreglos dentales, lo cual despertó la polémica en las redes sociales.

Por aquel entonces, Belinda prefirió no responder absolutamente nada y se enfocó en su trabajo en la serie “Bienvenido a Edén” de Netflix, producción por la que tuvo que dejar México para mudarse a España por un tiempo. Es por ello que siempre quedó la duda al respecto, pues también se comentaba que esa costumbre era repetitiva desde sus anteriores relaciones.

De inmediato, las miradas se pusieron encima de Lupillo Rivera, exnovio de ‘Beli’. Y es que los fanáticos de los involucrados querían saber acerca de su experiencia y así descubrir si es que él, supuestamente, también habría sufrido los pedidos de dinero de la española nacionalizada mexicana.

Belinda y Nodal terminaron su relación en el 2022 (Foto: TV Azteca / Instagram)

¿BELINDA LE PEDÍA DINERO A LUPILLO RIVERA?

Cuando Belinda y Christian Nodal terminaron su relación, se decía que Lupillo Rivera le había regalado una casa a su exnovia en el pasado y que ese domicilio tenía que terminar de cancelarse, por lo que ella habría recurrido en el ‘Forajido’ para solicitarle un préstamo, el cual no fue aceptado.

Ese rumor fue desmentido por el propio Lupillo Rivera, quien confirmó que no había comprado una casa para Belinda, aunque luego no quiso dar mayores detalles acerca de su noviazgo con ella por todo el respeto que aún había de por medio.

Recientemente, el tema ha salido de nuevo a la luz cuando el hermano de Jenni Rivera se presentó en el programa “Hoy” y fue preguntado al respecto. Si bien en un principio no quiso responder mucho sobre ese tema, al final dio una amplia declaración, con la que negó que Belinda le haya pedido plata.

“Yo, lo que puedo comentar de Belinda es que fue un tiempo que pasamos muy felices. Se acabó y cada quien continuó por su lado, más detalles no les puedo dar porque no me gusta dar detalles...Yo nunca estuve en esa posición. Ella siempre fue una dama conmigo, yo siempre fui un caballero con ella y hasta ahí nos quedamos los dos”, comentó el artista.

LUPILLO RIVERA DEFIENDE EL EMPODERAMIENTO FEMENINO

Luego, en el programa de Televisa le preguntaron por unas recientes declaraciones de Belinda, en las que hace referencia al empoderamiento femenino y Lupillo Rivera se mostró muy de acuerdo, pues, según su opinión, una mujer no necesita de un hombre para darse sus gustos o pagarse sus cosas.

“Todas las mujeres pueden trabajar, todas las mujeres pueden ser empoderadas, todo el tiempo pueden ser las mujeres más fuertes del mundo, pero yo creo que la mujer siempre le falta ese: ‘mi amor, aquí estoy para lo que se te ofrezca, si estás cansada, mi amor, yo aquí estoy para sobarte los pies’ y hasta ahí. Y que ella siga chambeando al cien por ciento”, añadió.

¿BELINDA Y UNA INDIRECTA PARA CHRISTIAN NODAL?

Como ya lo mencionamos, cuando Christian nodal compartió unas capturas en las que daba a entender que Belinda le solicitaba dinero, pero ella nunca respondió y se mantuvo concentrada en sus quehaceres laborales como actriz de una conocida serie de Netflix en España. Sin embargo, ahora parece que sí habló al respecto.

Mediante una transmisión en vivo hecha en sus redes sociales, Belinda habló sobre el empoderamiento femenino y que cada mujer puede trabajar muy fuerte para conseguir lo que quiere y también darse algunos lujos, lo cual podría ser considerado como una indirecta para su expareja.

“Nunca se ha necesitado un novio para darse lujos. Somos mujeres trabajadoras y no necesitamos absolutamente de nadie para tener la vida que queramos, de nadie porque solitas podemos lograr las cosas; eso es lo que nadie sabe y todos piensan. Yo sin novio puedo hacer lo que quiera”, fueron algunas de sus palabras.