En octubre de 2022, Bellakath lanzó su tema “Gatita”, el cual no tardó en volverse viral en redes sociales como TikTok e Instagram, esto pese a los constantes conflictos con estas plataformas, que eliminaron la popular canción debido a reclamos por supuesto plagio por parte de la mexicana, un destino que casi sufre otra de sus creaciones hace unos días.

Pese a esto, la celeb de México ha conseguido completar varias presentaciones, como su aparición en el “Flow fest”, donde también estuvo el puertorriqueño Anuel AA o el concierto que concierto junto a DJ Foxy en Edomex a inicios del 2023, con el cual empezó el nuevo año.

Debido a este éxito, Katterine Huerta, nombre real de la cantante de 25 años ha concedido varias entrevistas y revelado detalles de su corta carrera artística, como su pasado y controversial salida de “Enamorándonos” de TV Azteca o su impresionante cambio de look.

La mexicana ha ganado muchísimos fanáticos en los últimos meses (Foto: Bellakath / Instagram)

EL ORIGEN DE “GATITA” DE BELLAKATH

Hace unos días, la artista urbana concedió una entrevista en la que, fiel a su estilo, sorprendió con sus declaraciones, pues admitió que “Gatita”, su canción más importante, estuvo muy cerca de no ser lanzada.

Según la propia Bellakath, el tema era solo un relleno de su último disco, pues no sabía cómo se iba a llamar y que fue lanzado mientras preparaban lo que debía ser su primer hit, sin esperar el éxito en el que se convertiría.

“Gatita era el relleno de mi álbum. Le dije a mi productor: ‘¿sabes qué? Vamos a sacar esta canción, por qué yo no sabía que se iba a llamar ‘Gatita’, vamos a sacar esta canción en lo que saco un hit”, explicó.

Sobre el video oficial de “Gatita”, el cual suma 69 millones de reproducciones en YouTube, la cantante reveló que este casi no se publica, pues no solo no creían en el éxito del tema, sino que se perdieron las primeras grabaciones de lo que iba a ser su primer clip.

“Me dijo: ‘¿Sabes qué tenemos que grabar el video? Y yo así de ‘¿cómo? Yo ya no quiero grabar, esa canción ni me importa’. Volvimos a grabar, le pusimos como historia, porque el primer video era como yo en un tráiler cantando la rola de la ‘gatita’”, reveló.

Curiosamente, “Gatita” fue lanzado el mismo día de su cumpleaños, algo que parece haberle dado la suerte que necesitaba para que este se convierta en viral y el éxito que actualmente posee.

Bellakath estuvo a punto de no sacar su súper éxito “gatita” ella lo consideraba como algo de relleno pic.twitter.com/3szO9gFUrK — Lo + viral (@VideosVirales69) January 14, 2023

EL TEMA DE BELLAKATH QUE CASI ES ELIMINADO

“Gatita” no es el único tema de Bellakath que corre el riesgo de ser eliminado de TikTok e Instagram, sino que hace unos días la cantante urbana casi sufre el bloqueo de otra popular canción de las plataformas.

Y es que la intérprete de “Lluvia de Micheladas” y “CUMBIATRONIK” explicó en un video subido a la plataforma china que debido a un reclamo anónimo, la canción “La gata de la agrícola oriental” se encontraba en una disputa.

“No se preocupen, lo vamos a solucionar y nada. Sigan reproduciendo el demás catálogo de canciones que tenemos por ahí”, explicó la cantante mexicana.