La temporada 5 de “Better call Saul” presentó a varios personajes que se convirtieron en partes esenciales dentro de la historia. Uno de ellos fue el taxista Jeff, quien volverá en esta segunda parte de la sexta entrega, aunque los fanáticos notaron algo extraño en el teaser de la serie de Netflix que se lanzó.

La primera parte de la nueva temporada terminó con el episodio 7 y, recientemente, se reveló que la parte 2 cerrará, no solo esta sexta temporada, sino también la serie en general.

Recordemos que su emisión tuvo que ser cortada hace dos años a causa de la pandemia por la COVID-19 y, recién el 18 de abril, volvió gracias a la cadena estadounidense, AMC. Retomando el fallido intento de asesinato del personaje de Lalo y la huida Nacho Varga, a quien muchos recordarán de la serie “Breaking Bad” por trabajar con Gustavo Fring.

"Better Call Saul" está protagonizada por Bob Odenkirk como Jimmy McGill, también conocido como Saul Goodman (Foto: Sony Pictures Television / Instagram)

¿HABRÁ UN NUEVO JEFF EN LOS EPISODIOS FINALES?

En el nuevo teaser publicado el 2 de julio en YouTube, que anunciaba la llegada de la segunda parte de la sexta entrega, se pudo observar al personaje de Jeff, en un flashback a una de sus primeras apariciones.

La imagen, la cuál estaba en blanco y negro, mostraba los ojos del personaje a través del retrovisor del auto, mientras mencionaba la frase: “eres tú”. Automáticamente, los fanáticos más acérrimos se dieron cuenta de un cambio en la apariencia y voz.

Si bien esto no ha sido confirmado oficialmente por AMC, ni por nadie de la serie hasta el momento. Una página de fans llamada “All about Saul” en Instagram afirmó haber podido verificar que el papel de Jeff había sido modificado debido a algunos conflictos de programación.

El grupo reveló que Don Harvey no repetiría su papel como el personaje debido a obligaciones contractuales que tendría con HBO y la serie “We own this city” en la que está participando. En la publicación también se lee que el lanzamiento del teaser fue un adelanto del nuevo actor para que la audiencia se vaya preparando.

La aparición de Jeff no es algo menor en la serie, ya que este es parte fundamental para revelar el destino final de Jimmy McGill, el protagonista. Pese al cambio tan brusco, lo más probable es que los fanáticos de la saga perdonen este cambio, siempre y cuando la historia termine de manera satisfactoria.

¿LA TEMPORADA 6 DE “BETTER CALL SAUL’' SERÁ LA ÚLTIMA?

En una reciente rueda de prensa, el guionista y productor de la serie, Peter Gould, junto con Vince Gilligan, mencionaron su afán de terminar la serie con la sexta entrega. Así que, al parecer, este será el final de la historia del icónico abogado.

“Mi sueño desde el día uno de ‘Better Call Saul’ ha sido explicar toda la historia de nuestro complicado y comprometido héroe, Jimmy McGill, ahora AMC y Sony lo están convirtiendo en un sueño hecho realidad”, comentó Gould.

Por otro lado, mencionó que no tienen planes de continuar con proyectos que esten ligados a “Breaking Bad” y que están agradecidos por la acogida que han tenido las producciones que presentaron hasta el momento.

TRAILER DE “BETTER CALL SAUL” TEMPORADA 6