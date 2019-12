Beyoncé es noticia mundial luego de ventilarse una entrevista para la revista Elle, donde será portada en el mes de enero de 2020. La cantante de Estados Unidos compartió cosas muy íntimas y comentó cómo superó diferentes hechos que la marcaron para siempre, como sufrir varios abortos involuntarios que le permitieron adquirir fortaleza y preocuparse por ella antes de ser la mamá de alguien más.

"Cuando la vida me enseñó lecciones que no sabía que necesitaba, el éxito me parece diferente ahora, aprendí que el dolor ya era un regalo. Esos abortos me enseñaron que tenía que cuidar de mí antes de ser la madre de otra persona, luego tuve a Blue y la búsqueda de mi propósito se hizo más profunda. He muerto y he renacido en mi relación conmigo misma y esa búsqueda de mi verdadero yo se hizo más fuerte”, dijo a Elle.

Beyoncé relanzó su línea de ropa, Ivy Park, y con parte de la colección deportiva posó en una sesión fotográfica de su amig Melina Matsoukas para la revista ya mencionada. La diva del pop compartió su más sincera experiencia y concedió a sus seguidores, a quienes contestó preguntas vía email, Facebook e Instagram.

En una larga entrevista, la modelo de 38 años y nacida en Texas, cuenta cómo combinó la maternidad y su profesión. Además, comparte que su idea de éxito cambió tras sufrir sus primeros abortos, algo que le hizo cambiar de manera drástica en el ámbito personal y laboral.

“Tener abortos espontáneos me enseñó que tenía que ser madre de mí misma antes de poder ser madre de otra persona. Luego tuve a Blue, y la búsqueda de mi propósito se hizo mucho más profunda”, contó Beyoncé. “Morí y renací en mi relación, y la búsqueda de uno mismo se hizo aún más fuerte. Es difícil para mí retroceder”, agregó.

Además, la modelo señaló que las pérdidas le ayudaron a priorizar su vida, indicando que ahora la verdadera victoria es “crear arte y un legado que vivirá mucho más allá de mí y eso es gratificante”.

“Me aseguro de estar presente para mis hijos. Dejar a Blue en el colegio, llevar a Rumi y Sir a sus actividades, tener tiempo para salir con mi esposo y cenar con mi familia, mientras dirijo una empresa puede ser un desafío”, puntualizó.

LAS FRASES MÁS RESALTANTES DE BEYONCÉ A LA REVISTA ELLE

La intérprete de Single Ladies habló sobre su aprendizaje con lo sucedido. La cantante no especificó cuántas pérdidas ha sufrido.

"Ser ‘número uno’ ya no era mi prioridad. Mi verdadera victoria es crear arte y un legado que vivirá mucho más allá de mí. Eso es gratificante” .

“Escuché el latido de su corazón, fue la música más hermosa que había escuchado en mi vida... Elegí algunos nombres, fantaseé sobre su aspecto, me sentí muy maternal” .

“Creo que lo más estresante para mí es equilibrar el trabajo y la vida. Asegurándome de estar presente para mis hijos. Dejar a Blue en la escuela, llevar a Rumi y Sir a sus actividades, hacer tiempo para salir con mi esposo y estar a tiempo para cenar con mi familia, todo mientras dirijo una empresa” .

"Es desafiante, hacer malabares con todos esos roles puede ser estresante, pero creo que esa es la vida para cualquier madre trabajadora” .

“Muchos de nosotros crecimos viendo a nuestros padres actuar como si fueran superhéroes. La mayoría de las mujeres han sido condicionadas para ignorar los síntomas y simplemente ‘resistir’ y centrarse en cuidar a los demás antes que a sí mismos” .

"Ya no soy una de esas personas. Después de tener un embarazo difícil, me tomé un año para concentrarme en mi salud. He investigado sobre medicamentos homeopáticos”.

En un sincero 'Pregúntame cualquier cosa', el fenómeno global se abre sobre el amor, reclamando su línea IVY PARK y su búsqueda de propósito. (AFP)

BEYONCÉ Y LOS NOMINADOS A LOS GLOBOS DE ORO 2020

Los Globos de Oro se parecen más a los Grammy este año: Beyoncé, Taylor Swift y Elton John fueron nominados a mejor canción original por su trabajo para el cine.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood anunció el lunes los candidatos a los Globos para el 2020. También se miden por el honor el matrimonio ganador del Oscar Robert Lopez y Kristen Anderson-Lopez, por “Into the Unknown” de “Frozen 2″; y Cynthia Erivo por “Stand Up", de la película “Harriet".

Erivo también fue nominada por su papel como Harriet Tubman. Si llega a ser postulada a un Oscar — como actriz o coescritora de “Stand Up" — estará cerca de lograr el estatus EGOT, pues ya ha ganado premios Emmy, Grammy y Tony por su trabajo en “The Color Purple" (“El color púrpura”) en Broadway. Erivo comparte su nominación musical con Joshuah Brian Campbell.

Beyoncé recibió la cuarta nominación al Globo de Oro de su carrera, como coescritora de la canción “Spirit” de “The Lion King” (“El rey león”), en la que hizo la voz del personaje de Nala. Comparte la mención con Labrinth e Ilya Salmanzadeh. Swift está nominada a su tercer Globo con “Beautiful Ghosts" de “Cats", un tema que escribió con Andrew Lloyd Webber.

John, ganador de un Globo de Oro por “Can You Feel the Love Tonight?" de “El rey león” original de 1994, obtuvo una candidatura por “(I’m Gonna) Love Me Again" de la cinta sobre su vida, “Rocketman”. La comparte con su colaborador de toda la vida, Bernie Taupin. “Rocketman” también fue nominada a mejor película de comedia o musical, y Taron Egerton a mejor actor en una cinta de comedia o musical por su representación de John.

Jennifer López, quien recibió su primera y única nominación al Globo de Oro en los 90 por su papel protagónico en “Selena", compite por el premio a la mejor actriz de reparto por su aplaudido trabajo en “Hustlers" (“Estafadoras de Wall Street”), que también incluye a Cardi B y Lizzo.

Randy Newman, que ha sido nominado a seis Globos de Oro y no ha ganado ninguno, compite por séptima ocasión por la música original de “Marriage Story" (“Historia de un matrimonio”). Los demás nominados en esta categoría son Alexandre Desplat por “Little Women” (“Mujercitas”), Hildur Gudnadóttir por “Joker” (“Guasón”), Thomas Newman por “1917” y Daniel Pemberton por “Motherless Brooklyn” (“Huérfanos de Brooklyn”).

Los Globos de Oro se entregarán el 5 de enero en Beverly Hills, California, en una ceremonia que se transmitirá en vivo por la cadena NBC.

