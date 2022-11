Namor, interpretado por el actor Tenoch Huerta, es uno de los personajes nuevos que hacen su aparición en “Black Panther: Wakanda Forever”, la reciente película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). El submarinista mutante sirvió como antagonista de la película, enfrentándose cara a cara con la nación de Wakanda.

Considerado como el primer antihéroe conocido de los cómics, Namor es un personaje de la franquicia históricamente importante y relativamente popular. Algunos fans también le atribuyen el título de “primer mutante de Marvel”. Su nombre significa “hijo vengador”.

En “Black Panther: Wakanda Forever”, Namor se enfrentó a Wakanda y mató a la reina Ramonda. Luego Shuri lo perdonó al final de la película dejando abierta la posibilidad de su regreso al MCU. Entonces, ¿el personaje de Tenoch Huerta puede tener una película en solitario? Aquí lo explica Marvel.

Tenoch Huerta es el actor mexicano que interpreta a Namor en “Black Panther: Wakanda Forever” (Foto: Tenoch Huerta/ Instagram)

¿POR QUÉ NAMOR NO PUEDE TENER UNA PELÍCULA EN SOLITARIO?

Durante una entrevista con The Wrap, el productor de la película “Black Panther: Wakanda Forever”, Nate Moore, reveló que existe la posibilidad de que Namor pueda regresar a la historia. Eso sí, dejó claro que el personaje de Tenoch Huerta no puede estar en una película en solitario.

Nate Moore explicó que, según el acuerdo de Marvel Studios con Universal Pictures, Namor solo puede aparecer en materiales de marketing siempre que esté dentro de una serie de carteles. Entones, el antihéroe mutante no puede aparecer en una película de MCU en solitario.

“Honestamente, nos afecta más, y no para hablar demasiado fuera de la escuela, sino en cómo comercializamos la película que en cómo lo usamos en la película. Realmente no había cosas que no pudiéramos hacer desde la perspectiva del personaje para él, lo cual es bueno porque claramente, nos inspiramos mucho en el material de origen”, sostuvo el productor de “Black Panther: Wakanda Forever”.

Tenoch Huerta nació el 29 de enero de 1981 en la Ciudad de México (Foto: Tenoch Huerta/ Instagram)

Luego Nate Moore agregó que “también hicimos algunos cambios importantes para anclarlo realmente en ese mundo en una verdad en la que la publicación nunca aterrizó, diría yo, de manera importante”, afirmó.

Para explicar mejor esta situación, el productor de “Black Panther: Wakanda Forever” comparó a Namor con el caso de Hulk. En ese sentido, afirmó que Namor es “prestado”.

Según explica Screenrant, hay muchos personajes de los cómics de los que Marvel Studios no tiene los derechos exclusivos. Esta situación se debe principalmente a la política anterior de la compañía de vender los derechos de los personajes de Marvel a otros estudios, que surgió cuando enfrentó problemas con la bancarrota en los años 90.