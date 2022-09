Una nueva película llega el miércoles 28 de septiembre al catálogo de Netflix. Esta es “Blonde”, la cinta de Andrew Dominik sobre Marilyn Monroe y que está protagonizada por Ana De Armas.

El largometraje se basa en la novela homónima de Joyce Carol Oates, cinco veces finalista al Premio Pulitzer, y es descrito como un retrato ficticio de la modelo, actriz y cantante durante los años 50 y 60, contado a través de la mirada moderna de la cultura de las celebridades.

Debido a que la película de Netflix abordará parte de la historia de esta leyenda del cine, hoy te contaremos algunos de los datos más curiosos de su vida. A continuación, descubre 10 cosas que debes saber sobre la estrella Marilyn Monroe.

LOS 10 DATOS QUE DEBES SABER SOBRE MARILYN MONROE

1. Su verdadero nombre

Al igual que muchas otras celebridades, Marilyn empleó un nombre artístico a lo largo de su trayectoria. Cuando nació, fue bautizada como Norma Jeane Mortenson. Sin embargo, el ejecutivo Ben Lyon le propuso ser nombrada como la estrella de Broadway, Marilyn Miller. La artista utilizó, desde entonces, el apellido de soltera de su madre (Monroe).

Su verdadero nombre era Norma Jeane Mortenson (Foto: Marilyn Monroe / Instagram)

2. Sus matrimonios

A lo largo de su vida, tuvo cuatro esposos. El primero fue el militar James Dougherty, con quien se casó cuando tenía tan solo 16 años. Esto lo hizo para evitar ir a un orfanato o lugar de acogida, ya que su madre estaba internada en un centro especializado al padecer de esquizofrenia paranoide.

Sus siguientes matrimonios los concretó con el guionista Robert Slatzer, el beisbolista Joe DiMaggio y el dramaturgo Arthur Miller.

3. Sufrió de tartamudez

Una de las características más reconocibles de la artista era su voz susurrante. No obstante, muy pocos saben que esta manera de hablar la consiguió gracias al apoyo de un logopeda, quien la ayudó a superar el problema de tartamudez que tuvo durante su niñez y adolescencia.

La actriz sufrió de tartamudez (Foto: Marilyn Monroe / Instagram)

4. Una gran biblioteca

La biblioteca privada de Marilyn Monroe contaba con más de 400 libros, algunos de los cuales eran primeras ediciones. Así, lejos del estereotipo de “rubia tonta”, este ícono disfrutaba discutir sobre diversos temas interesantes y rodearse de gente inteligente.

5. El icónico vestido con el que le cantó a Kennedy

Probablemente, uno de sus vestidos más recordados es aquel con el que le cantó “Happy Birthday, Mister President” a John F. Kennedy. Vale precisar que este era tan ajustado, que debió ser cosido mientras la actriz lo llevaba puesto.

En 1999, se subastó por más de un millón de dólares. Más adelante, en el 2022, Kim Kardashian lo utilizó durante la MET Gala.

Kim Kardashian utilizó el icónico vestido de la famosa artista durante la MET Gala 2022 (Fotos: Kim Kardashian y Marilyn Monroe / Instagram)

6. La inspiración de cientos de obras

Marilyn Monroe no solo grabó 29 películas, entre las que resaltan “Los caballeros las prefieren rubias” (1953), “Some Like It Hot” (1959) y “The Seven Year Itch” (1955); sino que también ha sido la inspiración de diversas obras. Por ejemplo, además de “Blonde”, se han escrito más de 600 libros sobre ella.

7. Sus fotos en Playboy

Algunas de las fotografías más famosas de la celebridad fueron aquellas que se publicaron en la primera edición de la revista Playboy (1953). Mientras Hugh Hefner pagó 500 dólares por los derechos de las instantáneas captadas por Tom Kelley, ella solo recibió 50 dólares durante la sesión de 1949.

8. Sus cirugías plásticas

De acuerdo con su historia clínica, Marilyn se realizo dos cirugías plásticas: una rinoplastia y un implante de mentón. Los referidos apuntes médicos fueron subastados en el año 2013.

9. Sus mascotas

Siempre estuvo acompañada de fieles perritos, debido a que era una amante de los animales. La última mascota que tuvo fue Maf, un Bichón Maltes. Este fue un obsequio de Frank Sinatra y su nombre era el diminutivo de “Mafia Honey”.

10. Su herencia

Al fallecer, dejó una herencia de 1,6 millones de dólares. El dinero se distribuyó de la siguiente manera: el 75% fue dirigido a su maestro de actuación, Lee Strasberg, y el 25% a su psicoanalista. A Gladys Baker Eley, su madre, le concedió una pensión de 5 mil dólares al año.

La actriz dejó una herencia de 1,6 millones de dólares (Foto: Marilyn Monroe / Instagram)

¿CÓMO VER LA PELÍCULA “BLONDE”?

La película “Blonde” (en español: “Rubia”) se estrena en Netflix el miércoles 28 de septiembre. Desde ese día, podrás disfrutar de la cinta protagonizada por Ana De Armas con tan solo una suscripción al servicio de streaming, a través de este enlace.