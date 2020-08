Cada uno de los personajes principales de “ Bob Esponja ”, serie animada de Nickelodeon que empezó en 1999, tiene un trabajo estable, excepto Patricio Estrella. Don cangrejo es el dueño del restaurante de Fondo de Bikini ‘Crustáceo Cascarudo’ (‘Krusty Krab'), dónde Calamardo es el cajero y Bob Esponja el cocinero. Pero ¿cuál es el trabajo de Patricio? ¿De qué vive?

Al ser uno de los mejores amigos del protagonista de la ficción animada, Patricio aparece en casi todos los episodios del programa, así como en las películas, videojuegos y otros proyectos de “SpongeBob SquarePants”. Pero en todos estos queda la misma pregunta en el aire: ¿Dónde trabaja? ¿A qué se dedica?

Patricio Estrella reemplazó a Bob Esponja cunado este se lesionó los pulgares (Foto: Nickelodeon)

Si bien Patricio Estrella no tiene un trabajo fijo debido a su vida simple no necesita de mucho para vivir feliz, solo hace falta ver su casa para comprobarlo. Pero eso no significa que el mejor amigo de Bob Esponja no ha trabajado ocasionalmente.

En el ‘Crustáceo Cascarudo’ Patricio desempeñó el rol de conserje, asistente del gerente, “intermediario” e incluso cocinero cuando Bob Esponja se lastimó los pulgares. No obstante, no son los únicos, Screen Rant compartió una lista con más trabajos de la estrella de mar.

El algún momento Patricio Estrella también fue inventor (Foto: Nickelodeon)

OTROS TRABAJOS DE PATRICIO ESTRELLA

Patricio también fue vendedor de limonada, al menos en el videojuego ‘Lights, Camera, Pants!’, Inventor, rey de ‘Bikini Bottom’, vendedor puerta a puerta (cuando junto con Bob Esponja ofrecía barras de chocolate), guardia de seguridad y finalmente, ejecutivo.

Aunque este último trabajo fue por accidente. Para conseguir una Krabby Patty la estrella de mar se puso corbata y cuando los ejecutivos se lo llevaron de regreso a sus oficinas les siguió el juego hasta que descubrió que podría ir a la cárcel por ello.

También trabajó en ‘Chum Bucket’ (‘Balde de carnada’) como cocinero de frituras y luego como director de publicidad. Pero tras 12 temporadas, queda claro que el talento de Patricio Estrella es no hacer nada, incluso una vez recibió un premio por “no hacer absolutamente nada más que nadie”.