Los prejuicios al momento de ver un anime son un problema. Te pueden acercar a una historia pésima o alejarte de una excelente serie. Me pasó que, en 2022, no quise ver “Bocchi the Rock!” porque no parecía una comedia a mi gusto. Los memes y algunos clips en redes sociales me llamaban la atención, pero no le di una oportunidad hasta un año después, por la recomendación de un amigo. Y me habría perdido de una producción fantástica, de 12 capítulos de risa y emociones, de una heroína que se parece mucho a los que, de adolescentes, no sabíamos cómo conectar con los demás, algo muy común aunque parezca raro, incluso en la adultez.

“Bocchi the Rock!” me sacó de mi zona de confort y disfruté con parodias y referencias actuales, no sentí tanta distancia generacional. La trama no era tan original, porque se ha visto al recurrente protagonista marginal que empieza a hacer amistad de a pocos. Es un clásico, desde hace mucho.

Lo diferente eran los chistes, más pegados a la actualidad, la música llamativa, los conflictos tremendos bien colocados en la historia: la depresión, la soledad, el alcoholismo, la ansiedad.

Si hay riesgo, se gana una experiencia inesperada. Así es “Bocchi the Rock!”: uno se la pasa riendo bastante y de ahí te pones reflexivo por los mundos rotos de sus personajes, los cuales no pierden la esperanza y siguen creciendo. Cada dificultad tiene su contraparte de risa; la oscuridad es menos densa en la ternura de la amistad.

¿DE QUÉ TRATA “BOCCHI THE ROCK!”?

De acuerdo a la sinopsis de Crunchyroll, esta es la trama de “Bocchi the Rock!”: “Hitori es una chica muy introvertida e incapaz de relacionarse socialmente. Sin embargo, ama la música y su sueño es formar una banda y ser famosa. Un día, mientras iba con su guitarra, se encuentra con una chica que necesita una guitarrista para tocar urgentemente en una banda. A partir de aquí, Hitori tendrá que superar sus miedos para poder alcanzar su sueño”.

El anime acompaña a Hitori en su camino como guitarrista, pero no la convierte, de buenas a primera, en una estudiante sociable de acuerdo a los parámetros actuales. Incluso cuando parece que ha dado la vuelta a la esquina de la ansiedad, la talentosa estudiante vuelve tras sus pasos.

Bocchi como Travolta en la pista de baile (Foto: CloverWorks)

Y es coherente que esto pase, porque superar el aislamiento, la distancia con los otros no se consigue en unas semanas o meses. Toma su tiempo y esa es la primera lección que deja la serie, en especial con el entorno de amigas de Bocchi (Nijika Ijichi, Ryou Yamada y Ikuyo Kita), un agradable soporte.

Así es cómo Bocchi forma parte de Kessoku Band (pueden escuchar su música aquí), una banda de rock que busca ganarse un local en un club de música. Luchan contra sus limitaciones, obstáculos externos y más conflictos retratados en un estilo particular. Conmueve y divierte.

No te sorprendas si, al final, termines gritando como si estuvieras en un concierto. Tampoco si concluyes que las variaciones de Bocchi, adaptados de manera genial en la animación, sean una forma de afrontar su introversión. Conflictos, risas y rock and roll.

Bocchi siendo derrotada como Yamcha de "Dragon Ball" (Foto: CloverWorks)

¿CÓMO VER “BOCCHI THE ROCK!”?

El anime de “Bocchi the Rock!” se encuentra disponible en la plataforma de streaming Crunchyroll. Puedes verlo a través de este enlace, de manera gratuita pero con anuncios. Si quieres verlo sin interrupciones, debes contar con una cuenta premium.

Bocchi y sus amigas de la banda Kessoku Band (Foto: CloverWorks)

VIDEO RECOMENDADO