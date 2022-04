¿Qué pasará con Violet? Después de la temporada 2 de “Bridgerton”, que tiene este final explicado, los espectadores se han preguntado si el personaje de Ruth Gemmell volverá a conocer el amor en la serie de Netflix que tendrá una temporada 3. La pérdida de Edmund (Rupert Evans) dejó un vacío en su corazón pero ella ha vuelto a creer en el romance, por lo menos es lo que se ha visto en los recientes capítulos en que animó a Anthony (Jonathan Bailey) para que encuentra pareja, Kate Sharma (Simone Ashley).

La temporada 2 de la exitosa producción británica se ha enfocado en otro de los hermanos Bridgetown, Anthony, después de Daphne. El joven sufrió mucho para hallar pareja, sobre todo por lo que le tocó vivir tras la muerte de su padre.

Al ver cómo Violet, su madre, sufría por la partida repentina de Edmund, él se había decidido en no buscar el amor, en mantenerse dentro de la segura pero quieta ilusión de la soledad. Pero Kate se encargó de cambiar sus planes y, por ende, su mundo.

Mientras que Violet se encargó de animarlo a que debía dar el paso hacia sus verdaderos sentimientos. Por ello, tras varios años de la muerte de su esposo, podría haber nacido alguna posibilidad de que Lady Violet vuelva a enamorarse. Eso se ha llegado a pensar, pero la escritorio de esta historia, Julia Quinn, es la única que tiene la respuesta.

Ruth Gemmell en el papel de Lady Violet. (Foto: Netflix)

¿VIOLET CONOCERÁ OTRA VEZ EL AMOR EN “BIRDGERTON”?

No, Violet no volverá a enamorarse en el resto de la historia de “Bridgerton”, de acuerdo a la misma escritora, Julia Quinn, quien hizo las novelas en las que se ha basado la serie de Netflix. Ante la constante interrogante del público, ella se encargó de dar una respuesta oficial: el personaje de Ruth Gemmell no amaría a otra persona.

“Me temo que simplemente no veo cómo escribir su historia. Solía pensar que era porque era muy devota a Edmund, pero... Me di cuenta de que esa no era la razón. Lo he pensado por un tiempo, y con toda honestidad, no creo que pueda encontrar a nadie lo suficientemente bueno para ella. En serio. Simplemente la adoro ella”, respondió la autora en su página web.

Esta respuesta, para muchos de sus seguidores, no ha sido satisfactoria porque no tiene lógica con lo que se ha visto en la temporada 2 de la ficción: una Violet dándolo todo para que su Anthony crea en el amor. Y nadie quiere verla como una hipócrita o cínica. Quizás, más adelante, es lo que esperan los fans de “Bridgerton”, la historia cambie y tome otro rumbo para Violet en cuanto al amor.

Ruth Gemmell durante la grabación de la serie. (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 3 DE “BRIDGERTON”?

Por otro lado, de acuerdo a los libros de Julia Quinn, la tercera temporada de “Bridgerton” se centrará en Benedict y su búsqueda para localizar, primero a la misteriosa mujer de un baile de máscaras, y luego a Sophie Beckett, la hija ilegítima del conde de Penwood.

“Como en el cuento de Cenicienta, Sophie ve una noche cumplirse su sueño. A espaldas de su madrastra, se viste como una reina y acude al baile de disfraces más importante de Londres. Lo que es más, consigue captar la atención de Benedict Bridgerton, el soltero más atractivo y encantador de la reunión. Sin embargo, pronto vuelve a enfrentarse a su cruda realidad, la de una hija ilegítima, pobre y sin recursos. El destino quiere darle una segunda oportunidad cuando entra a servir en casa de Benedict, aunque él no reconoce en ella a la hermosa joven a la que lleva años buscando. Ella es ahora una simple criada, incapaz de revelarle la verdad. La magia de aquella noche parece perdida para siempre ¿o quizás no?”, se lee en la primera parte del resumen del libro.

Pero también continuará con las historias pendientes, por ejemplo, ¿qué pasará con Colin y Penelope después de lo que joven escuchó por casualidad? ¿La reina descubrirá a Lady Whistledown? ¿Eloise delatará a su amiga ahora que sabe la verdad? ¿Qué pasará con los Featherington tras el engaño de Portia?

Simon Ashley como Kate en la serie histórica. (Foto: Netflix)

SIMONE ASHLEY, ¿POR QUÉ NO VOLVERÁ A “SEX EDUCATION”?

Mientras que Simone Ashley confirmó que abandona “Sex Education” para concentrarse de lleno en “Los Bridgerton”. La actriz ya no será parte de la cuarta temporada de la serie que la hizo conocida.

“No, ahora soy una chica Bridgerton”, afirmó al programa británico ‘This Morning’ cuando le preguntaron sobre la continuidad de su personaje Olivia Hannan, el cual ha interpretado desde el inicio de la serie adolescente.

Tras dejar “Sex Education”, donde no logró tener un personaje de peso, Ashley ha decidido concentrase en su trabajo en ‘Los Bridgerton’, donde interpreta a Kate Sharma, en una de las grandes protagonistas de la segunda temporada.

Se convirtió en el estreno más visto de plataforma streaming.