Oops, she did it again... ¿Entraste a Instagram a ver un nuevo video de Britney Spears bailando y no pudiste encontrar su cuenta? Pues no es un error. La página de la estrella pop está desactivada, y aquí te explicamos por qué.

Desde que la cantante de “Baby One More Time” fue liberada de la controvertida custodia de su padre en 2021, ha utilizado sus redes sociales para hablar sin restricciones y disfrutar de la vida. Pero este 2023 no ha sido un paseo en el parque para Britney, ya que se separó de su esposo Sam Asghari.

Después de que, al buscar en Instagram, la cuenta oficial de la cantante desapareciera, muchos comenzaron a preguntarse qué había sucedido. ¿Fue la misma red social quien dio de baja la cuenta por infringir las normas de la comunidad? ¿El padre de Britney volvió a entrometerse en su vida? ¿O fue una decisión de la propia cantante?

¿POR QUÉ BRITNEY SPEARS CERRÓ SU CUENTA DE INSTAGRAM?

El misterio del siglo: ¿Por qué Britney Spears cerró su cuenta de Instagram? Hasta el momento, la cantante no ha dado una explicación oficial, pero eso no ha detenido la máquina de rumores y chismes. ¡Esto es mejor que una telenovela!

La intérprete no se ha evaporado de las redes sociales por completo. Su cuenta de X, que antes conocíamos como Twitter, sigue activa y ella continúa promocionando su libro, “The Woman in Me”. Así que, al menos sabemos que no está en una cueva escondida.

¿Y qué pasa con Instagram? Bien, hay dos teorías flotando en el aire. La primera (y la menos factible, en mi opinión) es que Meta, la madre de Instagram, le haya suspendido la cuenta por infringir las normas de la comunidad. ¿Podría ser que uno de sus icónicos videos bailando en ropa interior haya sido la gota que colmó el vaso de la paciencia de la red?

Sin embargo, aquí es donde el escándalo real comienza a burbujear. La segunda opción, que personalmente encuentro más interesante, es que Britney haya decidido tomar un respiro después de las críticas que recibió por una revelación impactante. Resulta que, mientras salía con Justin Timberlake en los años 90, quedó embarazada, ¡pero abortó a pedido del cantante de NSYNC! ¿Algo más para las memorias de los noventa?

Britney Spears y Justin Timberlake en un partido de basquetbol el 10 de febrero de 2002 en Filadelfia (Foto: AFP)

¿BRITNEY SPEARS REALMENTE CERRÓ SU CUENTA DE INSTAGRAM TRAS POLÉMICA CON JUSTIN TIMBERLAKE?

¿Fue Justin Timberlake la gota que colmó el vaso de Instagram para Britney Spears? La respuesta no es un sí definitivo, pero hay algunos indicios que hacen pensar que la polémica con su ex pudo haber influido en su decisión.

Britney Spears, en su cuenta de X , compartió un mensaje que arroja luz sobre la situación. En sus propias palabras, la intención de publicar su libro, donde revela secretos de su vida hace más de 20 años, no era ofender a nadie ni generar controversia. Al parecer, los comentarios que han circulado en los medios de comunicación le han afectado profundamente.

“El propósito de mi libro no fue ofender a nadie de ninguna manera. Esa era yo en ese entonces... eso ya es pasado. No me gustan los titulares que estoy leyendo, esa es exactamente la razón por la que dejé la industria hace 4 años”, dijo

Además, la Princesa del Pop expresó, “Este es en realidad un libro que no sabía que debía ser escrito, aunque a algunos les pueda ofender, me ha brindado un cierre en todo lo relacionado con un futuro mejor. Espero poder iluminar a las personas que se sienten particularmente solas en la mayoría de los casos, o heridas o incomprendidas. Una vez más, mi motivo para este libro no era lamentar mis experiencias pasadas, lo cual es lo que está haciendo la prensa y es absurdo y tonto. He avanzado desde entonces”.

Comunicado de Britney Spears del 20 de octubre de 2023 sobre la polémica con Justin Timberlake (Foto: Britney Spears / X)

Entonces, ¿fue Justin Timberlake y su pasado compartido con Britney el motivo detrás del cierre de su cuenta de Instagram? Eso es algo que solo ella sabe con certeza. Pero, una cosa es segura: ¡el misterio y el drama en el mundo de las celebridades nunca terminan!