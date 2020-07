Desde hace unos meses, el mundo se encuentra en emergencia sanitaria a causa del coronavirus y esto ha ocasionado que varias películas, series y telenovelas sean canceladas hasta nuevo aviso. Esto precisamente pasó con “Buscando a Zoé”, melodrama que iba a ser protagonizado por Catherine Siachoque para Telemundo.

La colombiana se encontraba en México lista para empezar a grabar la nueva versión de “¿Dónde está Elisa?” cuando le informaron que todo quedaba suspendido hasta nuevo aviso, así que la actriz tuvo que regresar a Miami para cumplir con el confinamiento para evitar contagiarse COVID-19.

Ya han pasado cuatro meses desde esa orden y hasta el día de hoy, Catherine Siachoque ha confesado que los directivos de Telemundo no han hecho un comunicado oficial sobre la situación y no sabe cual será el futuro de “Buscando a Zoé”.

¿QUÉ HA DICHO CATHERINE SIACHOQUE SOBRE “BUSCANDO A ZOÉ”?

Catherine Siachoque fue parte del elenco principal de “¿Dónde está Elisa?” hace 10 años y ahora será la protagonista de la nueva versión y ella será la madre de Zoé, la joven que desaparece extrañamente durante la fiesta de cumpleaños de su padre.

La actriz dio una entrevista a la revista People en Español y ha confirmado que el proyecto ha quedado cancelado por el momento.

“No era ¿Dónde está Elisa?, era una versión distinta que se llamaba Buscando a Zoé, que era inspirada en ella, era por el estilo de Elisa, pero no era ¿Dónde está Elisa? porque la gente ya sabe dónde está Elisa. Mi personaje era divino. No sé si se va a hacer, por ahora está cancelado porque el proyecto iba a ser hecho 80% en exteriores, entonces en este momento eso es una cosa que es imposible de hacer ahorita ”, explicó la recordada “Doña Hilda”.

La actriz colombiana desconoce si la cadena vaya a retomar el proyecto en algún momento, pero tiene claro que suceda lo que suceda los planes de Dios son perfectos.

“Por ahora lo cancelaron, entonces no sé qué irá a hacer, pero yo sé que Dios siempre me ha puesto el proyecto que toca, por algo mandó esto, algo tenemos que aprender y yo siempre digo que de algo me está protegiendo”, aseguró la intérprete de 48 años.

¿DE QUÉ TRATA BUSCANDO A ZOÉ?

“Buscando a Zoé” presenta la historia de la familia Pons y cómo su vida cambia para siempre cuando su hija de 16 años desaparece la noche de la fiesta de cumpleaños de su padre.

Esta familia de clase alta parece vivir en un mundo perfecto, pero la desaparición de la hija revelará secretos, mentiras y resentimientos, desenmascarando a una familia que está muy lejos de ser perfecta.

