Catherine Siachoque, la recordada ‘Doña Hilda’ del “Final del paraíso” se encuentra muy atareada con sus proyectos personales y sus clases de la universidad. La actriz colombiana está en casa cumpliendo con el aislamiento social a causa de la emergencia sanitaria, pero esto no ha sido motivo para detenerse y seguir trabajando muy duro.

Desde el fin de la telenovela original de Telemundo, la intérprete se encuentra dedicada íntegramente a la universidad, ya que después de muchos años de estar sumergida en el mundo de la actuación, decidió entrar a estudiar a la universidad a sus 47 años.

Y como todo universitarios en estos tiempos de coronavirus, Catherine Siachoque está estudiando en línea. La actriz se conecta virtualmente a la universidad de Miami para no perderse ni una clase y esto le está tomando mucho trabajo, ya que es una nueva experiencia en su vida.

¿CUÁL ES EL MAYOR SUPLICIO DE LA ACTRIZ EN MEDIO DE LAS CLASES ONLINE?

Catherine Siachoque está viviendo uno de los momentos más duros, ya que se encuentra estudiando a través de las clases en línea, pero también está muy dedicada a su casa y a su nuevo negocio.

A través de sus redes sociales se puede ver todas las actividades que está realizando durante estos meses de confinamiento.

Hace unos días publicó una video promocionando su nueva línea de lentes de sol, por lo que se encuentra realmente ocupada. En un video, mientras presume sus gafas azules, la actriz les desea a todos un excelente fin de semana y les dice: “Yo me la paso estudiando. Ya les voy a mostrar mis calificaciones para que vean por qué no he estado tan presente en estos días y por qué estoy tan blanca. Es que no he tomado ni un rayito de sol, pero bueno”.

En otro video, publicado un par de noches atrás, la actriz ha confesado que se siente agotada, pero que está muy comprometida con sus objetivos. Riendo, les dijo a todos sus fans: “el que quiera marrones, que aguante tirones”. Este refrán colombiano, hace referencia a que cuando uno quiere conseguir algo, debe esforzarse y poner todo de sí mismo para conseguirlo, sin importar si se sufre en el proceso.

Mientras tanto, su esposo, Miguel Varoni, la apoya incondicionalmente para que siga adelante con ese proyecto. La cuida, la mima y la hace reír. Cuando no están juntos, realiza sus ya tradicionales transmisiones en vivo llamadas “Charlas con Miguel Varoni” en las que tiene diversos invitados y se tratan temas muy variados.

