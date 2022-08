¿Qué pasó con Can Yaman? El actor turco se encuentra a la expectativa del estreno de su próximo reto, “Viola Come Il Mare”, junto a Francesca Chillemi, su nueva pareja en la ficción. La recordada estrella de “Pájaro soñador” no ha hecho más que alborotar cada país que visita, ya sea para rodar un nuevo proyecto televisivo o con el motivo de disfrutar unas merecidas vacaciones.

El intérprete otomano ha destacado en la televisión de su país como una de las grandes figuras del momento, pero esa popularidad ha crecido tanto que ha desbordado en el extranjero, gracias a las emisiones de las novelas.

Las series turcas han llegado a casi todos los rincones del mundo, lo que ha acrecentado la carrera de sus protagonistas. En el caso de Yaman, hay muchos ejemplos de cómo se ha ganado el cariño del público de diferentes culturas e idiomas.

Y sus redes sociales son el lugar donde se puede ver cómo la admiración de los espectadores se sigue consolidando. Ahora, en su nuevo trabajo en la pantalla chica, se ha visto a un Can Yaman generando una avalancha humana. ¿Cómo respondió el actor turco que tendrá su primer papel en un idioma extranjero, esta vez el italiano?

En Italia, Can Yaman ha creado además una línea de perfume y una fundación para ayudar a niños enfermos (Foto: Can Yaman/Instagram)

¿QUÉ HA OCASIONADO CAN YAMAN EN SUS VISITAS A DIFERENTES PAÍSES?

Can Yaman no hace más que generar alboroto y gran concurrencia de fans que lo buscan donde esté grabando o vacacionando. Lo último ocurrió en Italia, país donde ha rodado su nueva serie “Viola Come Il Mare”, de la mano de la actriz italiana Francesca Chillemi, con quien compartirá apasionadas escenas de amor.

En Rimini, por ejemplo, el galán turco se topó con un gran número de seguidores que le pidieron autógrafos y fotografías en la calle. La estrella de “Pájaro soñador” le dio el gusto a muchas de las afortunadas fanáticas que se agolparon con sus teléfonos celulares.

Yaman, además, compartió un video para agradecer la gran acogida de su público, un cariño que le viene bien a puertas del estreno de su próximo reto en la pantalla chica. La producción televisiva aparecerá en Italia el próximo viernes 30 de agosto, a través de la señal de Canale 5.

De igual manera, el actor tuvo otra avalancha de personas esperándolo en una calle durante su reciente visita a Hungría. En esa visita, Can Yaman también compartió un clip en el que se ve tomándose fotos con sus fans, en otro país donde lo aman.

¿CÓMO VER “VIOLA COME IL MARE” EN ESPAÑA?

Por el momento, todavía se desconoce la fecha oficial del estreno de “Viola Come Il Mare”, la nueva serie de Can Yaman, en España. Lo que sí se sabe es que Mediaset es quien se encargará de distribuirla y se espera que sea en un día próximo a la aparición de la producción en su emisión de origen.

