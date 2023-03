Desde que un violento terremoto de 7,9 grados sacudió Siria y Turquía, que dejó más de 45 mil fallecidos y millones de damnificados, el país otomano ha estado en el ojo del mundo debido al apoyo internacional que recibió de la comunidad internacional, además de las dramáticas historias de los ciudadanos y las figuras turcas más importantes.

Pese a que muchas de las celebs de Turquía enviaron mensajes de calma y apoyo en el complicado momento, esto no ocurrió con la actriz Cansu Dere, que ha permanecido desaparecida de redes sociales y medios de comunicación desde el desastre.

Como era de esperarse, la repentina desaparición de la actriz de “Infiel” y “Madre” causó temor entre sus seguidores, pues se ha creído por mucho tiempo que esta podría ser parte de las víctimas, un rumor que se extendió debido a la creación de miles de cuentas falsas que simulaban ser la artista.

La actriz turca habría evitado pronunciarse tras el terremoto (Foto: Cansu Dere / Instagram)

¿DÓNDE ESTÁ CANSU DERE?

Cabe destacar que hace unas semanas se especuló que la actriz de “Infiel” y “Madre” reaparecería en un evento benéfico desarrollado Disney Plus y Fox para recaudar fondos para los damnificados, pero esto no sucedería, disparando una vez más los rumores de una posible tragedia.

Hace unos días, la periodista turca Birsen Altuntaş reveló que conversó con la actriz turca de 40 años y descartó que esta se encuentre en el lamentable registro de víctimas del violento terremoto.

De acuerdo con la comunicadora, el emotivo de la desaparición de actriz se debe a que se encuentra recuperándose de su fractura de talón en un accidente doméstico y ha evitado exponerse hasta que este se cure por completo.

Cansu Dere es una reconocida actriz turca que ha protagonizado la telenovela "Madre", "Mi hija" e "Infiel" (Cansu Dere/Instagram)

¿POR QUÉ CANSU DERE NO HA UTILIZADO SUS REDES SOCIALES?

La respuesta podría encontrarse en unas declaraciones de hace unos meses, en las que, luego de un incidente en su hogar en el que sus gatos se vieron afectados, la actriz indicó que prefería no compartir malas noticias.

“No quise preocupar a nadie. De todos modos, no soy alguien que use mucho las redes sociales. Por otro lado, quiero usar Instagram como un álbum en el que comparto mis momentos felices”, le indicó la actriz a Birsen Altuntaş.

Con esto, la actriz dejó en claro que su ausencia se debía que no tenía momentos felices que compartir, pues mientras ella sufría por su lesión, el país colapsaba con el terremoto.