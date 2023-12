“Carol and the End of the World” es una miniserie animada de Dan Guterman que llegó a Netflix el 15 de diciembre, sumergiendo a los espectadores en una aventura emotiva y apocalíptica. Aunque el destino final del planeta Tierra queda en gran medida sin resolver, la serie invita a los espectadores a reflexionar sobre lo que realmente importa. En MAG, resolveremos las dudas sobre el último episodio.

La trama se centra en Carol, una mujer soltera, mientras vive sus últimos días antes de la catástrofe que cambiará el destino de la Tierra. Sus padres, Bernard y Pauline, tienen una relación con su cuidador, Michael, y su hermana, Elena, está recorriendo el mundo antes de que todo llegue a su fin.

La serie ofrece una combinación única de elementos familiares y apocalípticos, explorando la esencia de la humanidad en tiempos de desesperación.

Antes de seguir, mira el tráiler de “Carol and the End of the World”.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “CAROL AND THE END OF THE WORLD”?

¿Por qué Carol no quiere estar con Eric?

Carol tiene sus propias reglas en un mundo que se desmorona, y una de ellas es evitar complicaciones innecesarias. A pesar de la química instantánea que comparte con Eric, un hombre que parece entenderla, Carol descubre que él tiene una historia más compleja de lo que ella está dispuesta a manejar.

Después de una noche de conexión, Carol se entera de que Eric es divorciado y tiene un hijo. Aunque en circunstancias normales esto no sería un problema, en un mundo postapocalíptico, Carol prefiere mantener las cosas simples y sin ataduras emocionales. La revelación de que Eric la ve como una potencial esposa y madrastra la abruma, y decide huir antes de que la situación se vuelva demasiado complicada.

Michael Chernus hace la voz de Eric en "Carol y el fin del mundo" (Foto: Netflix)

A pesar de los intentos de Eric de convencer a Carol de que den el siguiente paso en su relación, ella se mantiene firme en su decisión de evitar cualquier compromiso que pueda entorpecer su libertad.

¿Por qué Carol se unió a “La distracción”?

Carol se une a “La distracción” por una razón fundamental: la necesidad de encontrar significado y rutina en un mundo que se desmorona. A diferencia de aquellos que buscan satisfacer sus deseos más oscuros, personas como Carol, Donna y Luis prefieren mantener una apariencia de normalidad y estructura en sus vidas, incluso en medio del caos.

Todo comienza cuando Carol ve a una mujer vestida de manera profesional en la estación de tren. En un mundo donde la mayoría ha abandonado la ropa y la higiene básica, esta figura destaca. Intrigada por la posibilidad de encontrar algo de normalidad, Carol decide seguirla hasta un misterioso edificio.

Lo que encuentra allí es un ambiente de oficina aparentemente normal, con empleados trabajando frente a computadoras. Aunque no comprende completamente la naturaleza del trabajo o la razón detrás de esta aparente normalidad, Carol se siente atraída por la estructura y la rutina que ofrece “La distracción”. La oportunidad de asumir el papel de asistente administrativa le brinda un sentido de propósito y pertenencia, a pesar de la confusión que rodea a este enigmático programa.

¿La Tierra logra salvarse?

El destino de la Tierra queda envuelto en incertidumbre al final del programa. Aunque no queda claro si el misterioso planeta resultará en la destrucción total de nuestro hogar, las noticias indican que la atracción gravitacional del planeta ya está afectando los ciclos diurnos y nocturnos en la Tierra.

A pesar de esta amenaza, la población parece resignada o, de alguna manera, satisfecha con su suerte. En este punto, la supervivencia o la extinción parecen ser cuestiones secundarias, ya que la llegada del planeta ha tenido un impacto significativo en la vida cotidiana de la Tierra.

Los momentos finales del programa muestran nubes moviéndose alrededor de la Tierra, un indicativo de los cambios que se avecinan debido al planeta en curso. Aunque el resultado final no se revela claramente, la perspectiva no es optimista y sugiere una realidad inevitable para el futuro de nuestro planeta.