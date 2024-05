“La casa de los famosos” llegó a su fin, pero los ahora exconcursantes siguen dando de que hablar fuera de los sets de televisión. Y es que la flamante ganadora Maripily Rivera se deshizo en elogios hacia su excompañera Alana Lliteras durante una conferencia de prensa realizada en Puerto Rico. Tanta fue la química entre ambas que Rivera se animó a mencionarle que le gustaría que su hijo consiga una novia como la nacida en Guadalajara. ¿Qué habrá querido decir exactamente y cuál fue la respuesta de la joven de 20 años? Pues, te lo cuento en esta nota que Mag tiene para ti.

Han sido días dulces para Maripily Rivera tras consagrarse como la gran ganadora de “La casa de los famosos 4″. Luego de una reñida final, la presentadora puertorriqueña de 46 años pasó a la historia como la cuarta reina del formato de telerrealidad, y de paso, fue seleccionada para la nueva edición que Telemundo pondrá en marcha más adelante.

Al ser elegida como la reina del programa de convivencia más famoso de todo Latinoamérica, Rivera comenzó a dar declaraciones en diversos medios de espectáculos, sobre todo en su natal Puerto Rico. Fue allí que María del Pilar Rivera Borrero, nombre real de la famosa, comenzó a encender la pradera al vincular a su hijo con Alana Lliteras, otra exconcursante de “LCDLF4″.

MARIPILY RIVERA QUIERE A ALANA COMO NUERA: LA INDIRECTA DE LA GANADORA DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS 4″ A LA MEXICANA

De acuerdo al reporte de People en español, Maripily Rivera se encontraba dando sus impresiones de su participación en el programa de Telemundo en Puerto Rico y de repente empezó a revelar el gran cariño que siente por Alana Lliteras, a quien conoció en el reality show.

Acto seguido, Rivera confesó que estaría a gusto si es que su hijo lograse tener una relación con Alana. “Es una niña que para la edad que tiene, tiene 20 años, cocina exquisito y es muy inteligente. No se calla y cuando Joe Joe llegó yo decía ‘oye Joe Joe una novia así a ti te va’ porque qué madre no quiere para su hijo una mujer que le cocine, que sea inteligente, que lo trate bien”, empezó diciendo la ganadora de “La casa de los famosos 4″.

Luego, añadió que Lliteras estaría presente en su próxima celebración de cumpleaños, la cual tendría fecha el próximo 15 de junio. “Ella viene para el cumpleaños mío, vamos a ver qué pasa”, sostuvo.

Maripily Rivera confesó que le gustaría tener de nuera a Alana Lliteras (Foto: @maripilyoficial)

¿Qué dijo Lliteras sobre esto y cuáles son las posibilidades de que entable una relación con el hijo de Maripily Rivera? Pues, quédate atento a las siguientes líneas.

¿PODRÍA HABER UN NOVIAZGO ENTRE ALANA LLITERAS Y EL HIJO DE MARIPILY RIVERA?

Al igual que Rivera, otra de las exconcursantes que está siendo cuestionada por sus días en el reality es Alana Lliteras. Y como era de suponer, la propia joven de 20 años decidió contestar a todos los rumores que han circulado en redes sociales.

“Literalmente no llevo ni una semana de haber salido de La casa. Denme chance de respirar, de procesar, de ver”, inició diciendo la exfinalista de “La casa de los famosos” mediante un enlace en Instagram.

También habló sobre los rumores que lo vinculaban con el hijo de Maripily River o Guty Carrera, pues bajo el punto de vista de Alana, son meras especulaciones. “Con Guty conviví bastante. Joe Joe solo lo he visto dos veces, me cae muy bien, me cayó increíble. Me parece también un hombre supereducado”, recalcó.

Sin embargo, fue tajante al aclarar que no se encuentra enfocada en mantener una relación con algunos de los mencionados, puesto que de momento son solo amigos. “La verdad creo que Maripily hizo un gran trabajo con Joe Joe, (es) muy educado, con muchos valores, me cae bien. Pero lo que hay es una amistad en realidad. No ha pasado más nada con nadie. Estoy soltera. Para empezar (estoy) viviendo la realidad nuevamente”, puntualizó.

Alana Lliteras dejó en claro que está soltera a través de un enlace en Instagram (Foto: Alana Lliteras / Instagram)

Eso sí, exhortó a sus fanáticos a que no lean todos los rumores que salen en las redes entre el hijo de la ganadora de “LCDLF 4″ y ella, ya que son solo amigos. “Joe Joe es amigo, me cae muy bien. Pero no sé ahorita son más las cosas que están poniendo en redes que lo que es”.

“LE AGARRÉ MUCHO CARIÑO”: LLITERAS Y GUTY CARRERA ¿PODRÍAN EMPEZAR UN NOVIAZGO?

Pese a que negó tener algo con Joe Joe, la exparticipante mexicana sostuvo que tiene una relación con el peruano-ecuatoriano Guty Carrera, con quien estuvo conviviendo dos meses en el formato de Telemundo. Incluso, dejó entrever que aún mantiene contacto con él.

“Me sigo hablando con él desde que salí. Con Guty todo muy bien. Puras palabras bonitas puedo decir de Guty. También un hombre muy respetuoso, con muchos valores, con muchas virtudes. Le agarré mucho cariño. A él lo pude conocer un poco más. Estuve conviviendo con él 2 meses. Guty salió en la semana 8, yo apenas salí hace menos de una semana”, dijo una muy risueña Alana Lliteras.

Joe Joe junto a Maripily Rivera (Foto: Maripily Rivera / Instagram)

Finalmente, Lliteras dejó una reflexión sobre lo que involucra enamorarse dentro de un reality de televisión, ya que tuvo una experiencia similar tiempo atrás. “Y siempre dije nunca voy a tomar una decisión dentro de un reality porque ya viví esa experiencia de enamorarme dentro de un reality y no es que me arrepienta, porque de las cosas se aprende y te hacen más fuerte, pero no me gusta cometer un error dos veces”, concluyó.

Si te gustó esta información de Maripily Rivera, ganadora de “La casa de los famosos 4″, te presento algunas notas que redacté en Mag sobre otros famosos que son de los más leídos: