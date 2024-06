Inés Gómez-Mont es una conocida presentadora de televisión que ha formado parte de exitosos programas como “Ventaneando” y “Venga la alegría”. Pese a que le iba bien en el mundo del entretenimiento y espectáculo, en 2020 fue acusada de delincuencia organizada y lavado de dinero junto a su marido Víctor Álvarez Puga. Debido a esta situación, su primer esposo Javier Díaz la demandó por posible violencia intrafamiliar contra los cuatro hijos que concibieron durante su matrimonio; ante ello, la famosa no se quedó atrás y pidió un amparo, solicitando que sus pequeños no pasen por una valoración psicológica, algo que fue relativamente aceptado por una jueza federal, quien concedió una suspensión provisional al pedido, pues consideró que no se debería revivir traumas en caso hayan existido. Si bien, nos hemos centrado en las criaturas que tuvo con Díaz, ella ha tenido más hijos. ¿Cuántos tiene en total? En los siguientes párrafos, te lo contamos.

Antes te precisamos que esta celebridad empezó a hacerse conocida cuando obtuvo un papel en la telenovela mexicana “Tric Trac” (1997), por lo que tiempo después, en 2002, comenzó a trabajar en el departamento de producción de noticias de Televisión Azteca, “Fuerza Informativa Azteca”. Más adelante se unió a Paty Chapoy y con el paso del tiempo se hizo un nombre.

La mexicana se casó en más de una oportunidad. Fruto de esas uniones tiene varios hijos (Foto: Inés Gómez-Mont / Instagram)

¿CUÁNTOS HIJOS TIENE INÉS GÓMEZ-MONT?

Inés Gómez-Mont tiene un total de seis hijos, cuatro de su primer matrimonio, y dos del segundo.

¿QUIÉNES SON Y CÓMO SE LLAMAN LOS HIJOS DEINÉS GÓMEZ-MONT?

Con su primer esposo Javier Díaz tiene cuatro: Inés y los trillizos Javier, Diego y Bruno. La pareja estuvo casada de 2008 a 2013.

Inés: Nació el 2 de septiembre de 2009. Con ella comparte varias fotografías en sus redes sociales. “Tú sabes cuánto le agradezco a Dios y a la Virgen por haberme dado la fortuna de ser tu mamá. Eres la luz de mis ojos, mi alegría más plena, mi motor de todos los días y mi gran maestra de vida. Te amo mi muñeca hermosa, deseo que tu vida siempre esté llena de amor. Gracias por ser la mejor hija y la mejor hermana mayor”, escribió en 2021 cuando cumplió 12 años.

Aquí posando con su hija mayor Inés (Foto: Inés Gómez-Mont / Instagram)

Los trillizos Javier, Diego y Bruno. Ellos nacieron el 18 de enero de 2012. La llegada al mundo de los pequeños fue complicada, pues tenía un embarazo de alto riesgo, según la conductora de “Familias Frente Al Fuego”. En sus redes sociales también publica fotografías de ellos, en los que señala que son su “trío perfecto”.

"Siempre le he dicho que son mi Mc Trío Perfecto y hoy se los comprobé. ¿Alguien gusta una hamburguesa, unas papas y una cervecita?", escribió en julio de 2021 (Foto: Inés Gómez-Mont / Instagram)

Con su segundo esposo Víctor Álvarez Puga tiene dos hijos biológicos: Bosco y María, así como Mayito, que es fruto de otro compromiso de su pareja, pero lo considera suyo.

Bosco. Nació el 9 de julio de 2014, llenando de dicha a los esposos. “Bosco, la vida es bellísima, nunca dejes de gozarla como lo haces. Tus carcajadas de todos los días nos llenan el alma. Que ese corazón tan grande y noble siga creciendo con mucho amor a tu alrededor. Que siempre seas muy feliz y que nadie te apague esa alegría que te caracteriza y que nos trasmites todo el tiempo. Le pido a Dios que te proteja hoy y siempre”, señaló en su cumpleaños.

Ella publicó una imagen de su hijo, a quien considera el más travieso de todos: Bosco (Foto: Inés Gómez-Mont / Instagram)

María. El 18 de junio de 2018 nació su pequeña. “Estoy segura esta princesa me la mandó mi virgencita y ha venido a mi vida y esta familia a traernos muchísima felicidad, infinitas alegrías y puras bendiciones. Gracias por ser la niña más tierna del mundo, siempre tan cariñosa y amorosa (…)”, escribió con motivo de su cumpleaños en 2021.

La orgullosa madre con su pequeña María, el día que se hicieron el mismo peinado (Foto: Inés Gómez-Mont / Instagram)

Mayito. Él viene a ser el hijo que “adoptó” Inés Gómez-Mont, luego de unir su vida a la de su esposo Víctor Álvarez. “Muchas veces me preguntan ¿cuántos hijos tengo? Déjenme, les cuento que sí, que Mayito, el hijo más grande de mi esposo, no lo parí yo, pero lo siento como si así hubiera sido, se ha convertido en otro hijo más para mí. No me cansaré de agradecer el hijo de corazón que Dios me regaló, créanme que es un niño que llegó a mi vida para quedarse en ella”, publicó en noviembre de 2017.

La mexicana junto a su esposo Víctor Álvarez y todos sus hijos (Foto: Inés Gómez-Mont / Instagram)