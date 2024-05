Conocida por protagonizar la serie de Nickelodeon “iCarly”, Miranda Cosgrove ha cautivado a audiencias de todas las edades con su encanto y talento desde una edad temprana. Además de su icónico papel como Carly Shay, Miranda ha participado en proyectos más recientes como “La madre de la novia”, donde interpreta a una joven a punto de dar el gran paso hacia el matrimonio. Sin embargo, mientras su personaje en pantalla encuentra el amor, ¿qué hay de su vida amorosa detrás de las cámaras? Aquí te lo cuento.

A sus 30 años, Miranda sigue siendo una figura destacada en la industria del entretenimiento, pero su viaje comenzó mucho antes, con apariciones en proyectos como “School of Rock” y “Drake & Josh” durante su infancia.

A pesar de haber crecido bajo los reflectores, ha logrado preservar en gran medida su privacidad personal.

¿MIRANDA CROSGROVE TIENE NOVIO?

¡Ah, la eterna pregunta sobre el estatus amoroso de Miranda Cosgrove! ¿Qué puedo decirte? En este momento, no hay información confirmada sobre si está en una relación o no.

A pesar de ser muy activa en las redes, no ha compartido fotos con alguna pareja. Sus publicaciones son más sobre promocionar sus proyectos, momentos con amigos y sus adorables mascotas, Lucy y Penélope.

¿Pero quién necesita un novio cuando tienes una carrera en ascenso y dos compañeras peludas tan adorables? Miranda es toda una caja de sorpresas, así que quién sabe qué nos depara el futuro en el frente del romance.

¿CON QUIÉNES SE RUMOREA QUE HA SALIDO MIRANDA CROSGROVE?

A lo largo de los años, Miranda ha estado vinculada a algunos actores jóvenes. Todas las supuestas relaciones eran especulativas y algunas de ellas fueron negadas rotundamente.

1. James Maslow

James Maslow era uno de los miembros de la boy band Big Time Rush (Foto: James Maslow / Instagram)

Durante los días dorados de iCarly, los rumores de un romance entre Miranda y James Maslow, miembro de la banda juvenil Big Time Rush y serie homónima, mantenían a los fans en vilo.

Según un artículo de la revista J-14 en 2017, se hablaba de rumores de romance entre ellos entre marzo de 2007 hasta febrero de 2009. Aunque ninguno de los dos confirmó ni negó oficialmente la relación, Miranda reveló en una entrevista con People que su primer beso en pantalla fue con James durante su tiempo en iCarly. James Maslow, por su parte, actualmente está en una relación con Caitlin Spears.

2. Nat Wolff

Otro actor vinculado sentimentalmente con Miranda fue Nat Wolff, conocido por su papel en The Naked Brothers Band y en más actuales cintas como “Paper Towns” y “The Fault in Our Stars”. A pesar de ser vistos juntos en un concierto, Miranda negó los rumores en entrevistas, insistiendo en que eran “solo amigos”, según Pop Sugar.

Sin embargo, en una entrevista con Seventeen en marzo de 2011, Miranda habló sobre una ruptura reciente con un ex anónimo que conoció en el trabajo, lo que llevó a los fanáticos a especular que se refería a Nat.

Miranda dijo: “Sólo hemos tenido un novio serio, pero salimos durante tres años. Rompimos no hace mucho. Él es el único chico que realmente me gustó. La gente dice que tiene a esa persona que nunca olvida; yo me siento así. Aunque ya no hablemos demasiado, él será quien se me escapó”.

3. Max Ehrich

Max Ehrich ha participado en películas como "American Princess" y "La vida es un rodeo" (Foto: Max Ehrich / Instagram)

En el 2010, Miranda compartió pantalla con Max Ehrich en iCarly, lo que generó rumores sobre una posible relación. En una entrevista con Access Hollywood (a través de Just Jared Jr.), Max comentó sobre los rumores y dijo: “Somos muy buenos amigos. Realmente lo somos”.

También agregó: “[Ambos] somos muy jóvenes. ¿Por qué estar atado? Cada vez que sales con alguien, estás saliendo. ¡Estás casado! La gente simplemente tiene estas hipótesis”.

4. Noah Centineo

Noah Centineo protagonizó la película romántica "A todos los chicos de los que me enamoré" (Foto: Netflix)

En 2013, surgieron fotos de Miranda y Noah Centineo pasando el rato juntos, lo que desató rumores de romance. Aunque fueron vistos juntos en varias ocasiones, incluido un partido de Los Angeles Lakers y el estreno de “Mi villano favorito 2″, ninguna de las estrellas abordó los rumores.

Para ser honesta, es posible que solo fueran amigos. El actor de “A todos los chicos de los que me enamore” estuvo vinculado sentimentalmente con la modelo Alexis Ren desde marzo de 2019 hasta enero de 2020. Además, también se le vio con la mejor amiga de Kylie Jenner, Stassie Karanikolaou.