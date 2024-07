Sus ojos verdes y sonrisa angelical de seguro atraparán no sólo a los habitantes de la segunda temporada de “La casa de los famosos México”, también a la audiencia que está a la expectativa por el estreno del exitoso reality. ¿A quién nos referimos? Pues a Siang Chiong, el participante que aseguró que llega a la convivencia para “darle mucha sazón, mucha contentura y, sobre todo, mucho azúcar”. Si bien, con estas breves palabras dio a conocer que él es natural de Cuba, quizá no sepas mucho sobre él, pero no te preocupes, ya que en esta nota te proporcionamos más datos de este joven.

Cabe mencionar que luego de haberse revelado su identidad, muchos aseguraron que era un completo desconocido; sin embargo, los fans del show pidieron darle la oportunidad de saber más de él cuando inicie el programa; incluso, varios lo compararon con Nicola Porcella, quien en la primera entrega llegó sin un nombre que resonaba, pero llegó a la final. ¿Será que este muchacho también se gane el corazón del público y gane?

1. DATOS PERSONALES DE SIAN CHIONG

Nombre completo: Sian Chiong Crehuet

Sian Chiong Crehuet Lugar de nacimiento: La Habana, Cuba

La Habana, Cuba Nacionalidad: Cubana

Cubana Cumpleaños: 27 de octubre

27 de octubre Año de nacimiento: 1993

1993 Edad: 30 años

30 años Altura: 1.78 m

1.78 m Instagram: @sian_oficial

@sian_oficial TikTok: @sian_oficial

@sian_oficial YouTube: @sianoficial4574

Sin duda la mirada del actor atrapa a sus miles de seguidores (Foto: Sian Chiong / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES SIAN CHIONG?

Sian Chiong es un actor cubano que ha participado en una producción de su país y el resto en México. También ha incursionado en la industria musical, primero con una banda y luego como solista.

3. POR SUS VENAS CORRE EL ARTE

Es hijo del famoso actor y director de televisión y cine cubano Rolando Chiong, más conocido como ‘Chino’ Chiong, y de la actriz Thais Crehuet; por tanto, la sangre artística corre por sus venas. Fue su padre quien lo animó a ingresar al mundo de la actuación al verlo con mucha potencial.

Una de las fotos que subió el 15 de junio de 2024 durante su visita a Cuba (Foto: Sian Chiong / Instagram)

4. SE PREPARÓ PARA SER ACTOR

Convencido de que quería convertirse en un gran actor, se preparó por varios años, graduándose en 2012 del Instituto Superior de Arte.

5. DEBUT ACTORAL

Mientras estudiaba, Sian fue convocado para formar parte de la película “Ni pocos, ni locos”, que le valió una nominación a Mejor actor juvenil del año 2010. Asimismo, protagonizó la telenovela cubana “Santa María del porvenir”.

Aquí disfrutando del sol en Varadero, Cuba (Foto: Sian Chiong / Instagram)

6. FORMÓ PARTE DE UNA BOYBAND Y AHORA ES SOLISTA

Sian Chiong formó parte de la boyband cubana Ángeles, que se inició con bachata, pero más adelante se especializó en música pop-electrónica. Durante su paso por esta agrupación, obtuvo premios como el artista más popular de la isla por tres años consecutivos en los premios Lucas, además de llenar todo tipo de recintos. Tras varios años de formar parte de ella, decidió alejarse de la banda para abrirse camino como solista. Entre sus temas están: “A tus pies”, “Dime que me amas”, “Me mata el dolor”, “Señorita” y “Parisiando”.

7. DEJÓ CUBA Y SE FUE A MÉXICO

Con el sueño de convertirse en un gran actor, el muchacho decide dejar Cuba para emprender una nueva vida en México. Fue así que en 2018 arriba a este país, donde Televisa le abrió las puertas.

8. CARRERA ACTORAL

La cadena televisiva vio el potencial que tenía Sian y le ofreció un papel en la telenovela juvenil “Like, la leyenda”, sin dejar de lado la música. Después actuó en “Juntos el corazón nunca se equivoca”, “Súbete a mi moto”, “La mexicana y el güero”, “Corazón guerrero” y “Gloria Trevi: Ellas soy yo”.

9. ¿QUÉ LE GUSTA A SIAN CHIONG?

El actor dio a conocer que le encanta las series animadas, en especial las japonesas, siendo “Naruto” su preferida. Asimismo, le gusta jugar boliche con sus amigos.

10. ¿SIAN CHOING TIENE PAREJA?

La vida sentimental del histrión cubano es muy reservada, por lo que se desconoce si en la actualidad tiene una persona especial a su lado.

11. AMANTE DE LOS GATOS

Sian es amante de los gatos. Él tiene una gatita color negro a la que considera como miembro de su familia.

Aquí junto a su gatita que considera como una hija (Foto: Sian Chiong / Instagram)