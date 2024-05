Shakira sigue sonando en mayo de 2024. Como bien sabemos, el nombre de la barranquillera volvió a ser tendencia desde mediados de abril pasado tras el anuncio de su primera fase de su gira mundial llamada “Las mujeres ya no lloran”. El primer comunicado entorno a su regreso a los escenarios generó una gran emoción entre sus seguidores, aunque también causó malestar en muchos otros al aclarar que no iba a visitar algún país latinoamericano. O al menos eso creíamos hasta ahora. ¿Se habrá arrepentido la exnovia de Gerard Piqué?

Luego de un mes de anunciada su gira por diferentes estados de USA, la oriunda de Colombia anunció a través de un comunicado en su cuenta de TikTok más información acerca de su gira mundial y las ciudades que visitará. Y felizmente para los mexicanos, confirmó presencia en algunas zonas del país azteca.

Casi un mes después de lo sucedido, la intérprete de ‘Pies descalzos’ realizó una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok para compartir nueva información sobre su gira mundial y sorprendió a sus fans mexicanos con una gran noticia: confirmó que ofrecerá algunos conciertos en el país.

Shakira estrenó este 2024 su disco "Las Mujeres Ya No Lloran" (Foto: Angela Weiss / AFP)

Pero, ¿qué otros países tendrían pensado visitar Shakira de cara a su nuevo tour musical llamado “Las Mujeres Ya No Lloran”? pues te lo cuento en esta nota que Mag tiene para ti.

SHAKIRA ¿ANUNCIÓ GIRA PARA MÉXICO ESTE 2024? LO QUE SABEMOS

De acuerdo a lo dicho por Shakira en TikTok, su gira “Las Mujeres Ya No Lloran” también estará presente en países como México y Ecuador, pero tampoco descartó anunciar nuevos destinos. “Necesito que me manden el ‘wishlist’, la lista de deseos de las canciones que quieren que cante, yo ya sé las que voy a cantar, pero por ahí puedo escuchar uno que otro pedido… sí voy a tocar en México, claro que voy a ir a México, voy a ir a Ecuador, todavía no les puedo decir cuándo, pero pronto les voy a decir las fechas”, enfatizó la intérprete de 46 años.

De momento, la exnovia de Gerard Piqué no reveló más información al respecto, pero estima que en los próximos días comunique su gira por todo Latinoamérica, puesto que sus fanáticos esperan con ansias el nuevo espectáculo de la autora de “Pies Descalzos”.

Cabe resaltar que no es la primera vez que Shakira confirma su presencia en México, ya que antes de estrenar su nuevo disco, lo contó al respecto con Andrea Legarreta.

“Ahora estoy concentrada en el lanzamiento de este álbum ‘Las Mujeres Ya no Lloran’ y bueno, dentro de poco ya les daré todos los detalles de la gira. Pero sí, estoy muy emocionada con eso de salir otra vez a cantar, de visitar tantos países”, indicó la “Loba” a la periodista de espectáculos.

SETLIST COMPLETO DE “LAS MUJERES YA NO LLORAN”

Durante la transmisión en vivo, Shakira pidió a sus seguidores que le envíen sus sugerencias de canciones para sus espectáculos en América Latina. El objetivo es conocer sus preferencias, aunque ya tiene establecido el repertorio musical, que al parecer estará compuesto por las 15 canciones de su nuevo álbum.

“Puntería”

“La Fuente”

“Tiempo sin Verte”

“Cohete”

“Entre Paréntesis”

“Cómo, dónde y cuándo”

“Nassau”

“Última”

“Te Felicito”

