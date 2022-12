La partida de Pelé el pasado jueves 29 de diciembre ha sido una de las noticias más tristes de todo el mundo en el 2022, pues no se va cualquier persona, sino alguien que es considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia y que muchas alegrías dio a todo un país, principalmente a los hinchas del Santos y a los de la selección brasileña, con los que ganó tres Mundiales.

Sin duda alguna, sus fanáticos se encuentran muy apenados, pero seguramente no se compara al dolor que puede estar sintiendo cada uno de sus hijos y hasta su esposa que lo acompañó en los últimos años. Ellos son los que más sufren en estos momentos, en los que tienen que despedirse de alguien que los marcó de por vida y no es para menos.

No obstante, hay otra persona que ha de estar muy triste y casi destrozada con la noticia del fallecimiento del astro del fútbol. Se trata de Celeste Arantes do Nascimento, su madre, quien sigue con vida y ha tenido que soportar el inmenso dolor que significa despedir a un hijo para siempre, pues perdió la vida y no lo volverá a ver.

Celeste Arantes do Nascimento preparan una cena familiar, en la que también se aprecia a Pelé

¿QUIÉN ES CELESTE ARANTES DO NASCIMIENTO?

De la madre de Pelé no se tiene mucha información, pero se conoce que estuvo en una relación con Joao Ramos do Nascimento, un exfutbolista del Atlético Mineiro, con quien tuvo tres hijos, uno de ellos llamado Edson Arantes Do Nascimento, más conocido como Pelé en todo el mundo.

Se sabe también que fue una mujer dedicada a su hogar y a la crianza de sus hijos, convirtiéndose en alguien muy querida por el exfutbolista, quien tuvo en su madre a su primera maestra en todo sentido, pues fue ella la que le inculcó los primeros valores que fueron claves durante toda su vida.

Además, fue pieza determinante en la carrera como futbolista profesional de Pelé, ya que trascendió que ella recibió a Waldemar do Brito, un cazatalentos de la época que quería llevar a su hijo al Santos. Luego de aquella conversación, el descubridor de futbolista convenció a Celeste para que el pequeño deje su puesto en una fábrica de zapatos y se dedique al fútbol.

Conforme el futbolista fue ganando fama internacional, su madre Celeste siempre lo apoyó y fue uno de sus principales soportes en la vida. Ese amor de madre y sabios consejos fueron determinantes en la vida del deportista.

Pelé estudiando cuando era niño, antes de ingresar al Santos (Foto: Pelé / Instagram)

¿CUÁNTOS AÑOS TIENE LA MADRE DE PELÉ?

Celeste Arantes Do Nascimento nació un 20 de noviembre del año 1922, lo que quiere decir que ha cumplido, hace poco, los 100 años, una edad a la que no cualquier persona puede llegar con facilidad, siendo esto un enorme orgullo para sus demás familiares.

La celebración de aquel momento tuvo muchísima felicidad de parte de sus seres queridos, incluyendo a Pelé, quien le dedicó unas cuantas palabras muy emotivas a través de su cuenta de Instagram.

Además, acompañó su saludo de cumpleaños con unas tiernas imágenes de los dos juntos, las cuales generaron mucha ternura entre sus millones de seguidores.

“Hoy celebramos los 100 años de vida de doña Celeste. Desde muy joven ella me enseñó el valor del amor y la paz. Tengo más de cien razones para estar agradecido por ser su hijo. Comparto estas fotos con ustedes, con mucha emoción para celebrar este día. Gracias por cada día a tu lado, Mamá”, escribió por aquel entonces “O Rei”.

¿DÓNDE VIVE LA MAMÁ DE PELÉ?

La madre de Pelé vive en la zona del Canal 6, un lugar muy cercano al mar, en el que Pelé dio sus primeras demostraciones con el balón cuando era pequeño.

Se sabe que el cortejo fúnebre que llevará el cuerpo del exfutbolista hasta el cementerio, recorrerá diversas calles de Sao Paulo y que pasará por la puerta de la casa de su madre en un acto cargado de sentimentalismo.